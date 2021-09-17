Galatasaray - Lazio maç özeti | Galatasaray Lazi maçı dakika dakika özet anlatımı | UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatsaray turnuvaya iyi başladı. İyi bir oyun ortaya koyan ve Lazio'yu sahasına hapseden Galatasaraya maçtan 1-0 galip ayrıldı. Grubun en güçlü takımından alınan 3 puan gruplarda temsilcimize çok önemli bir avantaj sağlayacak. Maçı izlemeyen taraftarlar da Galatasaray - Lazio maç özetini sorguluyor. İşte dakika dakika anlatımla Galatasaray Lazi maç özeti...

Galatasaray - Lazio maç özeti | Galatasaray Lazi maçı dakika dakika özet anlatımı | UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatsaray turnuvaya iyi başladı. İyi bir oyun ortaya koyan ve Lazio'yu sahasına hapseden Galatasaraya maçtan 1-0 galip ayrıldı. Grubun en güçlü takımından alınan 3 puan gruplarda temsilcimize çok önemli bir avantaj sağlayacak. Maçı izlemeyen taraftarlar da Galatasaray - Lazio maç özetini sorguluyor. İşte dakika dakika anlatımla Galatasaray Lazi maç özeti...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio'dan 3 puan alarak sahasında öneml bir avantajı ele geçirdi. Galatasaray Lazio maçı 1-0 bitti. Karşılaşmanın tek golünü 67. dakikada Lazio kalecisi Strakosha yaptığı büyük hata sonucu kendi kalesine kaydetti. Bu skorla Galatasaray aldığı 3 puanla E Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı. Grubun bir diğer maçında ise Lokomotiv Moskova sahasında Marsilya'yı ağırladı. Ev sahibi ekibin 10 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 beraberlikle sonuçlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. Bu sonuçların ardından Galatasaray 3 puanla zirvenin sahibi olurken, Marsilya 2, Lokomotiv Moskova 3, Lazio ise son sırada kaldı.

Galatasaray - Lazio maç özeti

24. dakikada Galatasaray öne geçme şansına çok yaklaştı. Galatasaray ilk yarıda oyuna hakim taraf. İki takım da gol pozisyonuna çok sık giremedi ancak Galatasaray oyuna hakim olan tarafrı.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.

58. dakikada Luis Alberto'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Muslera sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Morutan, şık çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını uygun durumdaki Kerem'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada sarı-kırmızılı ekip kaleci Strakosha'nın büyük hatasıyla öne geçti. Sağ kanatta topu alan Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kale çizgisine düşmek üzereyken Strakosha topu tutmak için hamle yaptı. Ancak Arnavut file bekçisinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-0.

71. dakikada savuna arkasına sarkan Milinkovic-Savic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki etkisiz vuruşunda Muslera zorlanmadan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

72. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Strakosha, sağına gelen topu kornere çeldi.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.

Kaynak: SporArena

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

1- Galatasaray - 3 puan

2- Marsilya - 1 puan

3- Lokomotiv Moskova - 1 puan

4- Lazio - 0 puan

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