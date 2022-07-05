Galatasaray ilkokulu kura sonuçları 2022 | Galatasaray İlkokulu kura çekilişi kim kazandı? Kazanan isim listesi | Kura için 500 TL harç ücreti yatırmak gerekiyor | Çocuklarının iyi bir okulda eğitim hayatına başlamasını isteyen aileler Galatasaray İlkokulu kura çekilişine ön kayıt yaptırdı. Sadece 50 kişinin alınacağı okula 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kurası için 10 bine yakın kişi başvurdu. Başvuru için adaylardan 500 TL ücret alınıyor. Galatasaray İlkokulu kura çekilişi 500 TL iade ediliyor mu? Galatasaray İlköğretim okulu 500 TL para iadesi yapılmıyor.

Galatasaray ilkokulu kura sonuçları 2022 | Galatasaray İlkokulu kura çekilişi kim kazandı? Kazanan isim listesi | Kura için 500 TL harç ücreti yatırmak gerekiyor | Çocuklarının iyi bir okulda eğitim hayatına başlamasını isteyen aileler Galatasaray İlkokulu kura çekilişine ön kayıt yaptırdı. Sadece 50 kişinin alınacağı okula 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kurası için 10 bine yakın kişi başvurdu. Başvuru için adaylardan 500 TL ücret alınıyor. Galatasaray İlkokulu kura çekilişi 500 TL iade ediliyor mu? Galatasaray İlköğretim okulu 500 TL para iadesi yapılmıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Galatasaray ilokulu noter huzurunda yapılcak kura ile 50 öğrenci alacak. Çocuklarının Galatasaray ilkokulunda eğitim görmesini isteyen veliler bu sene kura çekilişine oldukça fazla ilgi gösterdi. Bu yıl 9 bin 850 kişinin 500 TL karşılığında başvurduğu kura çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşti.

Galatasaray İlkokulu kura çekilişi başvuru ücreti iade ediliyor mu?

Galatasaray İlköğretim Okulu'nun kurasına katılmak için 500 TL ödenmesi gerekiyor ve kurayı kazanamayanlara yatırdıkları bu para iade edilmiyor.

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi 4 Temmuz'da yapıldı

Galatasaray ilkokulu noter huzurunda kura çekilişi 4 Temmuz'da yapıldı. Kura noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenir.

2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinden yayınlanacaktır. Kazananların isim listesi ve yedek adayların isim listesi internet ortamından online olarak sorgulanabielcek.

Galatasaray İlkokulu kura çekilişi kim kazandı?

Galatasaray İlköğertim Okulu kura çekilişi kazananların isim listesi ve başvuru numaraları www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresinden ilan edilecek.