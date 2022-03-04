Galatasaray'da Torrent hangi oyuncuları kadroya almadı? Galatasaray'da kadroya alınmayan oyuncular kimler?

Galatasaray'da hafta sonu oynanacak Konyaspor maçının kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda hangi isimler yer almadı?Kadronun açıklaması ile birlikte birçok taraftar teknik direktör Dominic Torrent'e tepki gösterdi. Galatasaray'da Torrent hangi oyuncuları kadroya almadı? Galatasaray'da kadroya alınmayan oyuncular kimler? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman? İşte detaylar...