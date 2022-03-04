Galatasaray'da Torrent hangi oyuncuları kadroya almadı? Galatasaray'da kadroya alınmayan oyuncular kimler?
Galatasaray'da hafta sonu oynanacak Konyaspor maçının kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda hangi isimler yer almadı?Kadronun açıklaması ile birlikte birçok taraftar teknik direktör Dominic Torrent'e tepki gösterdi. Galatasaray'da Torrent hangi oyuncuları kadroya almadı? Galatasaray'da kadroya alınmayan oyuncular kimler? Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman? İşte detaylar...
2022-03-04 23:00:36
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Maç kadrosu açıklanan Galatasaray'da formda olan isimlerin olmaması birçok sarı-kırmızılı taraftar tarafından tepki topladı. Sarı-kırmızılı ekipte son iki maçın kadrosunda yer almayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan takıma geri dönerken, Alpaslan Öztürk, İsmail Çipe, Barış Alper Yılmaz, Arda Turan ve son haftaların formda ismi Sofiane Feghouli'ye kafilede yer vermedi.
Sofiane Feghouli, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının 80. dakikasında oyuna girmiş ve iki asist yaparak galibiyette kilit rol oynamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
GALATASARAY'IN KONYASPOR TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?
Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey
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