Bu sezon beklenilenin altına kalan Galatasaray yeni sezonda gidecek oyuncularını belirledi. Kiralık olarak başka takıma gönderdikleri oyuncularının geri dönmesi ile moral bulacak Galatasaray seneye nasıl bir kadro planlaması ile başlayacak? Peki, Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor? İşte detaylar...

Bu sezon beklenilenin altına kalan Galatasaray yeni sezonda gidecek oyuncularını belirledi. Kiralık olarak başka takıma gönderdikleri oyuncularının geri dönmesi ile moral bulacak Galatasaray seneye nasıl bir kadro planlaması ile başlayacak? Peki, Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor? İşte detaylar...

Sezon sonunda diğer takımlara kiraladığı 17 oyuncusu dönecek olan Galatasaray, kadro bakımında elini güçlendirecek. Bu sezon kelimenin tam anlamı ile cılız bir kadro yapılanması olan Galatasaray, muhtemel ilk 11 oyuncularının sakatlanmasının boşluğunu istediği gibi dolduramıyordu. Ancak şimdi kiralık takımlarından dönecek oyuncular ile kadro zenginliği artmış olacak.

Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Sekidika ve Ozonrwafor yeni sezonda kadroda olacak. Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama'nın ise satış opsiyonu zorunlu bulunmuyor. Suudi Arabistan ekibi, Demokratik Kongolu stoperi kadroda düşünmez ise Luyindama'da sarı kırmızılı takıma dönebilir.

Alt liglere kiralanan 7 genç futbolcu Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Erkan Süer, Süleyman Luş, Berk Balaban, Ali Yavuz ile Gökhan Güney sezon başı kampında olacak. .