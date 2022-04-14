DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Suyun aldı
Buzlar Devri serisi devam edecek mi? Buz Devri serisi nerede devam edecek?
Putin: Enerji ihracatında güney ve doğudaki piyasalara yöneleceğiz
Kara Tahta 3. bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle
Mas Grup Yılın Otomotiv Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan aldı
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca açıkladı!
Makyaj yapmak orucu bozar mı? Saç boyamak orucu bozar mı Diyanet?
Oruçluyken ağız kokusu nasıl giderilir? Ağızda su çalkalamak orucu bozar mı? Ağız kokusunu giderici sprey sıkmak oruca engel midir?
17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak? Avrasya Tüneli açıldı mı?
ÖSYM aday şifresi nasıl alınır 2022? ÖSYM aday şifresi nedir? ÖSYM aday şifresi nasıl değiştirilir?
Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması ne anlama geliyor? Metinde hangi mesajlar verildi?
Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor?
17 Nisan Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? (Fatih,Beşiktaş,Beyoğlu,Sarıyer)
Dört ülke liderinden Kiev'e çıkarma! Zelenskiy ile görüştüler
Atalanta - Leipzig maçını canlı izle! EXXEN CANLI

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

BURSA

19:48

04:51
19:48
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:32

04:37
19:32
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:15

04:21
19:15
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:58

04:03
18:58
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:46

04:00
18:46
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

ANKARA

19:32

04:37
SAHUR
19:32
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor?

Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor?

Bu sezon beklenilenin altına kalan Galatasaray yeni sezonda gidecek oyuncularını belirledi. Kiralık olarak başka takıma gönderdikleri oyuncularının geri dönmesi ile moral bulacak Galatasaray seneye nasıl bir kadro planlaması ile başlayacak? Peki, Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-14 16:08:17
Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor?

Bu sezon beklenilenin altına kalan Galatasaray yeni sezonda gidecek oyuncularını belirledi. Kiralık olarak başka takıma gönderdikleri oyuncularının geri dönmesi ile moral bulacak Galatasaray seneye nasıl bir kadro planlaması ile başlayacak? Peki, Galatasaray'da kimler ayrılıyor? Yeni sezonda Galatasaray'a kimler geliyor? İşte detaylar...

Sezon sonunda diğer takımlara kiraladığı 17 oyuncusu dönecek olan Galatasaray, kadro bakımında elini güçlendirecek. Bu sezon kelimenin tam anlamı ile cılız bir kadro yapılanması olan Galatasaray, muhtemel ilk 11 oyuncularının sakatlanmasının boşluğunu istediği gibi dolduramıyordu. Ancak şimdi kiralık takımlarından dönecek oyuncular ile kadro zenginliği artmış olacak.

Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Sekidika ve Ozonrwafor yeni sezonda kadroda olacak. Al Taawon'a kiralanan Christian Luyindama'nın ise satış opsiyonu zorunlu bulunmuyor. Suudi Arabistan ekibi, Demokratik Kongolu stoperi kadroda düşünmez ise Luyindama'da sarı kırmızılı takıma dönebilir.

Alt liglere kiralanan 7 genç futbolcu Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Erkan Süer, Süleyman Luş, Berk Balaban, Ali Yavuz ile Gökhan Güney sezon başı kampında olacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş