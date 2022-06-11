Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray seçim sonucu ne zaman açıklanır? Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu olacak?

Galatasaray seçim sonucu ne zaman açıklanır? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu olacak? Galatasaray'da beklenen başkanlık seçimi 11 Haziran Cumartesi günü başladı. 8 bin 862 üyenin oy kullandığı seçim sonucunda Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı belli olacak. Taraftarların merakla beklediği seçim sonuçlarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'da beklenen başkanlık seçimi 11 Haziran Cumartesi günü başladı. 8 bin 862 üyenin oy kullandığı seçim sonucunda Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı belli olacak. Taraftarların merakla beklediği seçim sonuçlarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

Sarı kırmızılı taraftarların gözü kulağı 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurulunda. Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi ile başlayan süreçte seçim ile sona gelindi. Galatasaray Kulübü Başkanlığına Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu aday. 2 ismin yarıştığı seçimler 11 Haziran saat 10.00'da başladı. Seçimde binlerce üye oya kullanarak yeni başkanını seçecek. Peki Galatasaray seçim sonucu ne zaman açıklanır? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu olacak?

Galatasaray başkanı kim oldu?

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan Burak elmas seçimde aday olmayacağını daha önce de açıklamıştı. Toplantının açılışında konuşan Burak Elmas görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi. Galatasaray'da eski başkanlardan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışıyor.

Galatasaray seçim sonucu ne zaman açıklanır?

Galatasaray'ın 39. başkanının belirleneceği seçimler 11 Haziran'da başladı. Seçime Dursun Özbek kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla giriyor.

Saat 10.00'da başlayan kongrede oy verme işlemi 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek. Oy sayımlarının ardından Galatasaray'ın yeni başkanı ilan edilecek.

Dursun Özebek'in listesinde kimler var?

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde kimler var?

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu