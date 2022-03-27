Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak? Galatasaray Başkan adayları kimler? Galatasaray'da 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirilen genel kurul basına kapalı olarak yapıldı. Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi. Galatasaray'da yeni başkanın seçilmesi için süreç başladı. Fatih Terim isminin sıkça duyulduğu şu günlerde taraftarlar Galatasaray başkanının kim olacağını araştırmaya başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nin olağan genel kurul toplatnısı gerçekleşti. 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Toplantında Burak Elmas yönetimini şok eden bir sonuç çıktı. 26 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayan Olağan Genel Kurulu yaklaşık 22 saat sürdü. 22 saat sonunda Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz" dedi.

Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından görevden alınan Fatih Terim'in Galatasaray başkanlığı için aday olacağı iddiaları spor gündemine bomba gibidüştü. Deneyimli teknik adamın başkanlık konusunda bir çalışması olmadığı ve teknik direktör olarak sahada kalmayı istediği belirtiliyor.

Fatih Terim Galatasaray'ın yeni teknik direktörü mü olacak?

Galatasaray ile sözleşmesini geçtiğimiz aylarda son veren Fatih Terim'in takıma geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Terim'in teknik direktör olarak geri dönüp dönmeyeceği yeni başkanın en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Galatasaray Başkan adayları kimler?

Galatasaray'da yaklaşık 22 saat süren yıllık olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Burak Elmas, önümüzdeki hafta yönetim toplantısında tüzüğün gereği neyse onu yaparak seçim kararı alacaklarını açıkladı. Galatasaray başkan adaylarının kim olacağı da merak edilmeye başlandı. İşte muhtemel Galatasaray başkanı adayları;

Ünal Aysa

Dursun Özbek

Eşref Hamamcıoğlu

Metin Öztürk

Abdurrahim Albayrak

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