DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oscar adayları 2022 | En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı?
Sean Penn: Zelenski konuşturulmazsa aldığım Oscarları eriteceğim
Kalın, DOHA 2022 Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu
2022 Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini buluyor: En iyi film adayları hangileri?
Dursun Zehir cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in torunu tutuklandı mı? Dursun Zehir'in katilleri kim çıktı?
İki operasyon bölgesinde 4 PKK’lı öldürüldü
Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak? Galatasaray Başkan adayları kimler?
Blinken'dan Arap ülkelerine 'normalleşme' övgüsü
Gönül Dağı 57. bölüm tek parça izle | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümünde neler oldu? Rıfat ve Meryem ayrılıyor mu?
Göz bebeği boyutunun zeka ile ilişkisi belirlendi
Muharrem İnce'den ittifak açıklaması
2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı 2022 sonuçları hangi gün belli olacak?
Kardeşlerim 45. bölüm full izle | ATV Kardeşlerim yeni bölüm kesintisiz izle | Kardeşlerim yeni bölümde neler oldu?
Çin'in Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği tehlikeli manevralara tepki var
Adana hava durumu (27 Mart- 25 Nisan)

TIMETURK / GENEL / Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak? Galatasaray Başkan adayları kimler?

Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak? Galatasaray Başkan adayları kimler?

Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak? Galatasaray Başkan adayları kimler? Galatasaray'da 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirilen genel kurul basına kapalı olarak yapıldı. Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi. Galatasaray'da yeni başkanın seçilmesi için süreç başladı. Fatih Terim isminin sıkça duyulduğu şu günlerde taraftarlar Galatasaray başkanının kim olacağını araştırmaya başladı.

2 Saat Önce
2022-03-27 13:50:37
Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak? Galatasaray Başkan adayları kimler?

Galatasaray Spor Kulübü'nin olağan genel kurul toplatnısı gerçekleşti. 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Toplantında Burak Elmas yönetimini şok eden bir sonuç çıktı. 26 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayan Olağan Genel Kurulu yaklaşık 22 saat sürdü. 22 saat sonunda Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz" dedi.

Galatasaray başkanı Fatih Terim mi olacak?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından görevden alınan Fatih Terim'in Galatasaray başkanlığı için aday olacağı iddiaları spor gündemine bomba gibidüştü. Deneyimli teknik adamın başkanlık konusunda bir çalışması olmadığı ve teknik direktör olarak sahada kalmayı istediği belirtiliyor.

Fatih Terim Galatasaray'ın yeni teknik direktörü mü olacak?

Galatasaray ile sözleşmesini geçtiğimiz aylarda son veren Fatih Terim'in takıma geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Terim'in teknik direktör olarak geri dönüp dönmeyeceği yeni başkanın en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Galatasaray Başkan adayları kimler?

Galatasaray'da yaklaşık 22 saat süren yıllık olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Burak Elmas, önümüzdeki hafta yönetim toplantısında tüzüğün gereği neyse onu yaparak seçim kararı alacaklarını açıkladı. Galatasaray başkan adaylarının kim olacağı da merak edilmeye başlandı. İşte muhtemel Galatasaray başkanı adayları;

Ünal Aysa

Dursun Özbek

Eşref Hamamcıoğlu

Metin Öztürk

Abdurrahim Albayrak

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş