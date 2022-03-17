Galatasaray Barcelona maçını veren şifresiz uydu kanalları | Galatasaray-Barcelona maçını canlı yayınlayan yabancı kanallar hangileri? Süper Lig'de taraftarlarını üzen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla hem taraftarlarının gönlünü alıyor hem de ülke puanına katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda dünya devi Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray rakibi ile berabere kalarak avantaj sağlamıştı. İstanbul'da oynanacak ikinci maç bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Zorlu mücadele Exxen'de yayınlanacak.

Süper Lig'de bu sene isteneni veremeyen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona ile eşleşti. Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray beraberlikle İstanbul'a döndü ve büyük bir avantaj sağladı. Hangi takımın tur atlayacağının belli olacağı maç 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Dev maç Exxen'de yayınlanacak. Maçı uydydan şifresiz izlemek isteyen taraftaralar Galatasaray Barcelona maçını veren şifresiz uydu kanalları hangisi? Galatasaray-Barcelona maçını canlı yayınlayan yabancı kanallar hangileri? gibi soruları internette araştırmaya başladı.

Galatasaray Barcelona maçını veren şifresiz uydu kanalları

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde en kritik maçlarından biri bu akşam başlayacak. Barceklona ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Barcelona'yı eleyerek yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen Galatasaray'da taraftarlar da başarıya susamış durumda. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen sporseverler maçı Exxen platformundan izleyebilirler. Ayrıca dev maçı dünya üzerinde pek çok spor kanalı da uydu üzerinden şifresiz yayınlayacak.

Galatasaray-Barcelona maçını canlı yayınlayan yabancı kanallar hangileri?

Kardeş ülke Azerbaycan'ın spor kanalı CBC Sport Türk takımlarının Avrupa maçlarını yayınlıyor. CBC Sport uydu üzerinden izlenebiliyıor. Uydudan Türk takımlarının maçlarını yayınlayan kanalların başında gelen CBC Sport'u izlemek için bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekiyor.

CBC Sport kanalı uydudan nasıl izlenir?

CBC Sport dünya spor müsabakalarını ekranlarına getiriyor. Türk takımlarının maçlarını da yayınlayan CBC Sport'a ülkemizden ilgi oldukça fazla. CBC Sport kanalını uydudan şifresiz izlemek isteyenler aşağıdaki adımları takip etmelidir.

1- Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor.

2- Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor.

3- Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu frekansı nedir?

CBC Sport Azerbaycan kanalını uydudan izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgilerini uydu alıcılarına ve televizyonlarına taratması gerekiyor.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport nedir?

CBC Sport uydu üzerinden yayın yapan Azerbaycan spor kanalıdır. Azerbaycan'ın 11. ulusal televizyon kanalı olan CBC Sport, ülkede HD formatında yayın yapan ilk televizyon olma özelliğini taşıyor. İnternet yayınına 9 Ağustos 2015'te, test yayını ise 1 Ekim 2015'te yapan CBC Sport 2 Kasım 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

Kanal 2 Kasım 2015 tarihinde Azerspace-1 uydusu üzerinden 11135/H/27500 frekansıyla yayına başlandı

CBC Sport, 2015/16 sezonundan itibaren Azerbaycan Premier Ligi'nin münhasır yayın haklarına sahiptir. Kanal ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, CONMEBOL Güney Amerika Şampiyonası, İtalya, İspanya, Hollanda, Rusya Şampiyonaları, Türkiye Kupası, Amerika Ulusal Basketbol Ligi NBA, Dünya Judo Şampiyonası ve Grand Prix, UFC, Polo yayınlarını da yayınlamaktadır. Diamond League ve en prestijli uluslararası tenis turnuvalarının canlı oyunlarını ve maçlarını sunar. CBC Sport, Azerbaycan'da futbolu tanıtmaya ve geliştirmeye yönelik ve AFFA tarafından yürütülen birçok projeyi desteklemektedir. CBC Sport, Azerbaycan milli takımının farklı yaşlardaki birçok maçının ülkedeki resmi yayıncısıdır.

CBC Sport, bu yarışmaların birçoğunu sporseverlere yayınlayan ilk kanaldır.

Ancak kanal spor müsabakalarını yayınlamakla sınırlı değil. CBC Sport'un ana hedeflerinden biri, ülke sporlarını ve sporcularını, olimpiyat hareketini, gençler arasında sağlıklı bir yaşam tarzını doğrudan oluşturmak, tanıtmak ve bu alanda kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektir. Bu nedenle CBC Sport, ülkede düzenlenen çeşitli sosyal spor odaklı projelere katılmakta ve izleyicilerini bu projelerle tanıştırmaktadır. .