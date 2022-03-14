UEFA Avrupa Liği son 16 turunda birçok sarı-kırmızılı taraftar Galatasaray-Barcelona maçının biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Galatasaray Barcelona maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray-Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray, tüm umutlarını İstanbul'daki maça bıraktı. Deplasmandaki maç sonrası birçok taraftar, Nef Stadyumunda gerçekleşecek maç için birlik beraberlik uyarısı yaptı. Kuranın İstanbul'daki ayağı için mesailerine başlayan UltraAslan grubu Perşembe günki maç için kolları sıvadı. Barcelona'ya adeta cehennemi hissettirmek ve takımlarına desteği göstermek isteyen taraftarlar, Galatasaray-Barcelona maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. İşte tüm detaylar...

GALATASARAY BARCELONA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Barcelona maçı biletleri, 2019-2020 sezonu kombine sahipleri ve GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren satışa çıktı. 15 Mart Salı günü saat 11.00'den itibarende GS logolu passolig kartlarına satışa çıkacağı aktarıldı.

PASSOLİG MAÇ BİLETİ ALMA KURALLARI

-Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

-Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

-Passolig kartı olmayan taraftarlar passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

-0-6 yaş ücretsizdir.

-Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlar ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

-Stat otoparkı yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarları için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır

-E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarların herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek olan kuranın ikinci ayağı, 17 Mart Perşembe günü saat 20.45 başlayacak.

Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyoruz... .