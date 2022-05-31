Galata Kulesi önünde kendini tinerle yakan kostümlü genç
İstanbul'da Galata Kulesi önünde kendini tinerle ateşe veren kişinin olaydan bir süre önce Beyoğlu sokaklarında kostümle dolaştığı ortaya çıktı. Elinde plastik bir orak bulunan 28 yaşındaki gencin cebinde ise Konya'dan geliş otobüs bileti bulundu.
2022-05-31 22:24:03
Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde akşam saatlerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28) isimli bir kişi, kıyafetine tiner döktükten sonra kendini ateşe verdi.
Görenlerin önce gösteri sandığı olay anbean çevredekiler tarafından kaydedildi. Gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı.
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