Galata Kulesi'nden kim intihar etti? Kim atladı? Galata Kulesi intihar olayı nedir? Galata Kulesi'nden neden intihar etti?

Galata Kulesi intihar olayı nedir? Galata Kulesi'nden kim intihar etti? Kim atladı? Galata Kulesi'nden neden intihar etti? Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Galata Kulesi'nden bir kişinin kendisini boşluğa bıraktığı ve hayatını kaybetti. Konuya dair yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi ancak Galata Kulesi'nden kimin intihar ettiği merak edilmeye başlandı.

Galata Kulesi intihar olayı nedir? Galata Kulesi'nden kim intihar etti? Kim atladı? Galata Kulesi'nden neden intihar etti? Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Galata Kulesi'nden bir kişinin kendisini boşluğa bıraktığı ve hayatını kaybetti. Konuya dair yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi ancak Galata Kulesi'nden kimin intihar ettiği merak edilmeye başlandı.

İstanbul'un turistik mekanlarından biri olan Galata Kulesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi çıktığı Galata Kulesi'nden kendisini boşluğa bırakarak hayata gözlerini yumdu. Galata Kulesi intihar olayı sosyal medyada da geniş yer buldu.

Galata Kulesi'nden kim intihar etti?

12 Ekim'de Galata Kulesi'nden intihar eden kişinin yabanvı uyruklu olduğu öğrenildi. 30-35 yaşlarında olan kişinni üzerinden ise kimlik çıkmadı. Galata Kulesi'nden kimin atladığı isim bilgisi ilerleyen saatlerde netlik kazanacaktır.

Galata Kulesi intihar olayı nedir?

Olay, saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi seyir terasında meydana geldi. İddiaya göre, 30-35 yaşlarında, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek, kulenin seyir terasından kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten düşen kişi yerde hareketsiz kaldı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kuleden atlayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kulenin etrafını şeritle kapattı. Üzerinde kimliğini belirleyebilecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bazı yerli ve yabancı turistler polisin çalışmalarını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. .