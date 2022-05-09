G7 ülkeleri hangileri? Hangi ülkeler Rusya petrollerine ambargo uyguladı? Türkiye G7 ülkesi mi? Rusya'ya hangi ülkeler yaptırım uyguladı?

G7 ülkeleri hangileri? Hangi ülkeler Rusya petrollerine ambargo uyguladı? Rusya'ya hangi ülkeler yaptırım uyguladı? Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırmasının ardından yeni yaptırımlar devreye girdi. G7 ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını durdurma kararı aldı. Bu karardan sonra brent petrol fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. Peki G7 ülkeleri hangi ülkeler? Türkiye G7 ülkesi mi?

G7 ülkeleri hangileri? Hangi ülkeler Rusya petrollerine ambargo uyguladı? Rusya'ya hangi ülkeler yaptırım uyguladı? Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırmasının ardından yeni yaptırımlar devreye girdi. G7 ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını durdurma kararı aldı. Bu karardan sonra brent petrol fiyatları hızlı bir yükselişe geçti. Peki G7 ülkeleri hangi ülkeler? Türkiye G7 ülkesi mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının dünya piyaaslarına etkileri devam ederken G7 ülkelerinden flaş bir karar daha geldi. Öte yandan ABD'nin halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının anımsatıldığı açıklamada, G7 ülkelerinin de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı belirtildi. Ayrıca ABD Rus telvizyonlarına ve Rus bankacılık alanında da yeni yaptırım kararları duyuruldu. ABD yönetimi Sberbank'ın 8 ve Gazprombank'ın 27 yönetim kurulu üyesi ile devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

G7 ülkeleri hangileri?

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından petrol piyasaları yeninden hareketlendi. G7 ülkelerinin hangileri olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. G7 ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.

Hangi ülkeler Rusya petrollerine ambargo uyguladı?

Ayrıca ABD'nin, Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.

Türkiye G7 ülkesi mi?

Türkiye G7 ülkeleri arasında yer almıyor. Türkiye G20 ülkeleri arasındadır.

Brent petrol ne kadar?

3 Mayıs'ta 103 dolar seviyesine kadar gerileyen ve daha sonra yönünü yukarı çeviren Brent petrol fiyatları, yeni haftaya hafif yükselişle başladı. Brent petrol, uluslararası piyasada 112,5 dolar seviyesinde işlem görüyor.