G20 nedir? G20 ülkeleri hangileri? G-20'de Türkiye var mı? Yunanistan G-20'de var mı?

G20 nedir? 2022 yılında yapılan G-20 liderler zirvesi İtalya'nın Roma kentinde başladı. cumhurbaşkanı Erdoğan da G-20 zirvesi kapsamında Roma'ya gitti. Erdoğan'ın Roma'da bir çok liderle görüşmesi bekleniyor. G-20 zirvesi ile dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkeleri bir araya geliyor küresel ve bölgesel sorunları tartışma fırsatı buluyorlar. Peki G20 ülkeleri hangileri? G-20'de Türkiye var mı? Yunanistan G-20'de var mı? İşte G-20 ülkelerine dair detaylar...

G20 nedir? 2022 yılında yapılan G-20 liderler zirvesi İtalya'nın Roma kentinde başladı. cumhurbaşkanı Erdoğan da G-20 zirvesi kapsamında Roma'ya gitti. Erdoğan'ın Roma'da bir çok liderle görüşmesi bekleniyor. G-20 zirvesi ile dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkeleri bir araya geliyor küresel ve bölgesel sorunları tartışma fırsatı buluyorlar. Peki G20 ülkeleri hangileri? G-20'de Türkiye var mı? Yunanistan G-20'de var mı? İşte G-20 ülkelerine dair detaylar...

2022 yılı G-20 liderler zirvesi İtalya'nın Roma kentinde başladı. Zirveye bir çok ülkenin lideri katıldı. İtalya'da gerçekleşen G-20 zirvesinde 3 temel ana başlık belirlendi. İnsanları salgından koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir kılınması liderlerin odağında olacak.

G20 nedir?

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.

G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.

Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından oluşan G20, şimdiye dek sadece yedi kez devlet başkanları düzeyinde bir araya geldi. G20 devlet başkanları onuncu kez Türkiye'nin Antalya şehrinde toplandı.

G20 ülkeleri hangileri? G-20'de Türkiye var mı?

Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomisine sahp 20 ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye G-20'de yer alan ülkelerden biridir. İşte G-20 ülkeleri;

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Arjantin

Avustralya

Brezilya

Çin

Endonezya

Fransa

Güney Afrika

Güney Kore

Hindistan

İngiltere

İtalya

Japonya

Kanada

Meksika

Rusya

Suudi Arabistan

Türkiye

Avrupa Birliği Komisyonu

Yunanistan G-20'de var mı?

Yunanistan G-20 ülkeleri içinde yer almıyor. Yunanistan 2021 ekonomi sıralamasında 52. sırada yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.