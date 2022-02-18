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TIMETURK / GENEL / Futbolcu Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay, Manisaspor forması giyen Muzaffe Etçil vefat etti

Futbolcu Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay, Manisaspor forması giyen Muzaffe Etçil vefat etti

Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay ve Manisaspor formalarını giyen, yıllarını sahaya adamış Muzaffer Etçil'in vefat haberi gündeme geldi. Saygıdeğer futbolcunun bugün son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

25 Dakika Önce
2022-02-18 22:54:18
Futbolcu Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay, Manisaspor forması giyen Muzaffe Etçil vefat etti

Muzaffer Etçil hayatını kaybetti! Beşiktaş, Altay ve Manisaspor formalarını giyen, yıllarını sahaya adamış Muzaffer Etçil'in vefat haberi gündeme geldi. Saygıdeğer futbolcunun bugün son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Muzaffer Etçil hayatını kaybetti!

Beşiktaş, Altay ve Manisaspor formalarını giymiş eski futbolculardan Muzaffer Etçil hayatını kaybetti. Üyesi olduğu TÜFAD'ın gün içerisinde yaptığı açıklamada; "Derneğimiz üyesi duayen antrenörümüz Muzaffer Etçil'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, spor camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz" sözlerine yer verildi.

Unutamadığı Beşiktaş - Altay anısı

Muzaffer Etçil bir röportajında unutamadığı anılar için;

Beşiktaş'tan Altay'a geldim. İzmir Atatürk Stadı'nda Beşiktaş'la oynuyoruz. Tribünlerde 45-50 bin seyirci var. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın devre arasında koridordayız. Bizim başkanımız Esin Özgener ve Beşiktaş'ın Başkanı Mustafa Üstünkaya var. Beşiktaş'ın başkanı Mustafa Üstünkaya bana dönerek, "Muzaffer bizim evladımız, bize gol atmaz" dedi. Ben de başkanım denk gelirse atarım neden atmayayım dedim. Sanki içime doğmuştu. Maçın 70. dakikasında golü attım ve maçı 1-0 kazandık. Beşiktaş adına çok üzüldüm. Ancak Altay adına sevindim. O dönem ligin son 2-3 haftasıydı. O maçı benim golümle kazandık. Beşiktaş lig ikinciliğinden oldu ve Avrupa'ya gidemedi. Keşke bu attığım gol başka takıma olsaydı diye düşündüm." sözlerini söylemişti. .

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