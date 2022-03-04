Füsun Nalan Açın kimdir? Akrep Nalan neden öldü? Akrep Nalan'ın ölüm nedeni nedir?

Akrep Nalan öldü mü? Akrep Nalan neden öldü? Akrep Nalan'ın ölüm nedeni nedir? Türk müziğinin efsane isimlerinden Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akrep Nalan'ın ölümü sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. Akrep Nalan'ın bir süredir tedavi gördüğü ve nefes darlığı problemi yaşadığı ifade edildi. Akrep Nalan tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Akrep Nalan öldü mü? Akrep Nalan neden öldü? Akrep Nalan'ın ölüm nedeni nedir? Adını Türk müzik sektörüne altın harflerle yazdıran Akrep Nalan'dan acı haber geldi. Bodrum'da eşi Alişan Çiçek ile yaşayan Akrep Nalan tedavi gördüğü hasanede hayata 67 yaşında gözlerini yumdu. Akrep Nalan adı ile bilinen Füsun Nalan Açın'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Akrep Nalan neden öldü?

Akrep Nalan Türk müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı. Akrep Nalan Bodrum'da eşi Alişan Çiçek ile yaşıyordu. Bir süredir hastanede tedavi altın bulunan Akrep Nalan hayata gözlerini yumdu. 67 yaşında vefat eden Akrep Nalan'ın bir süredir nefes darlığı şikayeti yaşadığı belirtildi.

Füsun Nalan Açın kimdir?

Füsun Nalan Açın, sahne adıyla Akrep Nalan 26 Nisan 1954 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Füsun Nalan Açın Akrep Nalan adıyla tanınan şarkıcıdır.

26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi.

Akrep Nalan müzik yaşantısının dışında pek çok film ve dizide de rol almıştır. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri yapan Akrep Nalan bu sektörde de oldukça başarılı olmuştu. .