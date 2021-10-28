Furkan Zıbıncı kimdir? Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın sabıkası kabarıkmış! Türkiye'yi yasa boğan bir cinayet yaşandı. 25 yaşında olan Şebnem Şirin adlı genç bir kadın erkek arkadşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek katledildi. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan Furkan Zıbıncı tutuklandı. Frukan Zzıbuıncı'nın suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı. Katledilen Şebnem Şirin ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

Furkan Zıbıncı kimdir? Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın sabıkası kabarıkmış! Türkiye'yi yasa boğan bir cinayet yaşandı. 25 yaşında olan Şebnem Şirin adlı genç bir kadın erkek arkadşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek katledildi. Korkunç olay sonrası gözaltına alınan Furkan Zıbıncı tutuklandı. Frukan Zzıbuıncı'nın suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı. Katledilen Şebnem Şirin ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Furkan Zıbııncı kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i vahşice katletti. Boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenilen genç kızın cenazesi toprağa verildi. Anne Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti. Soğukkanlı katil Furkan Zıbıncı'nın ise kim olduğu araştırılmaya başlandı. Furkan Zıbncı'nın suç dosyasının oldukça kabarık olduğu öğrenildi.

Furkan Zıbıncı kimdir?

Furkan Zıbıncı 25 yaşındaki Şebnem Şirin'i vahçice katletti. Genç kız boğazı kesilerek öldürüldü.

Şebnem Şirin'i vahşice katleden Furkan Zıbıncı'nın bir çok suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi. Furkan Zıbıncı'nın "cinsel istismar, ''gasp'', ''trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu anlaşıldı. Hakkında işlem yapılan suçlamalardan bazılarınının cezasının ertelendiği, bazı suçlarda da para cezası ödediği öğrenildi

Furkan Zıbıncı tutuklandı

Furkan Zıbıncı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesinde olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.