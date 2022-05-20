Furkan Metin kimdir? TÜİK Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Dr. Furkan Metin oldu

Furkan Metin kimdir? Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) görev değişimi yaşandı. Yapılan dörev değişikliği ile Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alınarak yerime Dr. Furkan Metin getirildi. TÜİK'te yaşanan görev değişimlerinin ardından vatandaşlar Furkan Metin'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Furkan Metin kimdir? Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) görev değişimi yaşandı. Yapılan dörev değişikliği ile Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş görevden alınarak yerime Dr. Furkan Metin getirildi. TÜİK'te yaşanan görev değişimlerinin ardından vatandaşlar Furkan Metin'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi. Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi. Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi.

Dr. Furkan Metin kimdir?

Dr. Furkan Metin TÜİK Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı pozisyonuna getirildi. Furkan Metin daha önce TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Dr. Furkan Metin hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamadı.

TÜİK nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili bir araştırma kurumu.

Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz'ına Dair Kararname ile kurulmuştur. 1930 yılında Daire'nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.