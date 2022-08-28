Furkan Andıç ile Aybüke Pusat sevgili mi? Aybüke Pusat ve Furkan Andıç dizi aşkı gerçek mi oldu?

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat sevgili mi? Bir süre önce aynı dizide rol alan ve aralarında aşk dedikodusu çıkan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç yeniden gündem oldu. İkilinin yeni görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç dizi aşkı gerçek mi oldu? İşte son dakika Furkan Andıç haberi!

Bir süre önce aynı dizide rol alan ve aralarında aşk dedikodusu çıkan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç yeniden gündem oldu. İkilinin yeni görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç dizi aşkı gerçek mi oldu? İşte son dakika Furkan Andıç haberi!

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat sevgili mi?

'Her Yerde Sen' isimli bir dizide başrol olan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın aşk yaşadığı konuşulmuştu. İkili konu hakkında açıklama yapmadı, sorulan sorulara olumsuz yanıt vermişti.

Dilan Çiçek Deniz ile daha önce ilişkisi olan Furkan Andıç bir açıklama yapmadı. Olayların ardından Dilan Çiçek Deniz de Aybüke Pusat ile arkadaşlığını bitirdi.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç dizi aşkı gerçek mi oldu?

Bir sokak röportajında Pusat; "Furkan ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum." açıklamasını yapmıştı.

Şimdilerde ikilinin sarılırken fotoğraflarının basına sızdırıldığı konuşuluyor. Detaylar bekleniyor.