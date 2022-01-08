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TIMETURK / GENEL / Funda Koyuncu kimdir? Funda Koyuncu'nun katili kim?

Funda Koyuncu kimdir? Funda Koyuncu'nun katili kim?

Funda Koyuncu kimdir? Funda Koyuncu'nun katili kim? Bir kadın cinayeti haberi daha geldi.. Ankara'nın Keçiören ilçesinde Funda Koyuncu 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

2 Saat Önce
2022-01-08 10:39:12
Funda Koyuncu kimdir? Funda Koyuncu'nun katili kim?

Funda Koyuncu kimdir? Funda Koyuncu'nun katili kim? Bir kadın cinayeti haberi daha geldi.. Ankara'nın Keçiören ilçesinde Funda Koyuncu 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Recep Çetin'in olaydan 3 gün önce işten ayrıldığı iddia edildi.

Funda Koyuncu kimdir?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartışma yaşadı.

İddiaya göre; komşusunun eşine iftirada bulunması üzerine Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Koyuncu, eline geçirdiği bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden yaraladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Recep Koyuncu ise gözaltına alındı.

Recep Koyuncu, ilk ifadesinde 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay anında tekrar tartışınca cinnet getirip eline geçirdiği bıçakla eşini öldürdüğünü belirtti.

Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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