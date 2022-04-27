Funda Kocabıyık kimdir? Uşak Valisi Funda Kocabıyık nereli, kaç yaşında? Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirildiği duyuruldu. Son dakika gelişmesinin ardından Funda Kocabıyık'ın kim olduğu ve neden merkeze çekildiği araştırılmaya başlandı. İşte Funda Kocabıyık'ın hayatı ve biyografisi...

Funda Kocabıyık kimdir? Uşak Valisi Funda Kocabıyık nereli, kaç yaşında? Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirildiği duyuruldu. Son dakika gelişmesinin ardından Funda Kocabıyık'ın kim olduğu ve neden merkeze çekildiği araştırılmaya başlandı. İşte Funda Kocabıyık'ın hayatı ve biyografisi...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

Funda Kocabıyık kimdir?

Funda KOCABIYIK, 1972 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesinde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesinde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığının açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008'de Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavı'nı kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı.

14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı.



28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevi kapsamında bakanlığa bağlı tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kurumlarının faaliyetlerinin niteliğini artırmaya yönelik politika ile stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra söz konusu okulların idari ve mali iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik çalışmaları yönetmiştir.



13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda Kocabıyık, söz konusu genel müdürlük bünyesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımıza Türkçe ve Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptı.



Funda KOCABIYIK, UNESCO'da aktif rol alarak ülkemizin 2017-2021 döneminde UNESCO Yürütme Kurulu Üyeliğine ve 2018-2020 döneminde Eğitim Yönlendirme Komitesi Üyeliğine seçilmesinde katkı sağladı. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da uzun yıllar sonra ilk defa 13 eğitim ataşeliğinin doldurulmasında, farklı eyaletlerde aktif bulunan STK'ler ve görevlendirilen öğretmenlerle bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirilmesinde öncülük etti.



2011 yılında TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Diplomasisi Eğitimi'ni tamamlayan Funda KOCABIYIK, 2016-2018 yılları arasında UNESCO Yönetim Kurulu Üyeliği, UNESCO Eğitim İhtisas Komitesi Üyeliği, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyeliği, Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Yunus Emre Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliği, Fulbright Yönetim Kurulu Üyeliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Danışma Kurulu Üyeliği, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Hâlen Okul Sporları Federasyonu Eğitim Komisyonu Üyeliği görevini yürütmektedir.

27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valisi olarak atandı.

Vali Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesi olup İngilizce bilmektedir. .