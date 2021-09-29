DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında? Ersan Şen'in mesleği nedir?
Borsa güne yükselişle başladı
Sıra dışı kafe; hesap yok, gönlünden ne koparsa...
Yapılandırmada yarın son gün! Yüzde 90'ı silinecek
Biden’ın 'soğuk savaş' açıklamasına Çin’den yanıt
Çin’den Biden’a 'yeni soğuk savaş’ cevabı
Ekonomik güven endeksi yükseldi
Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti?
Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor
Türkiye'deki Fransız şirketlerden yeni yatırımlar
Dolarda son durum ve küresel piyasalarda enflasyon endişesi
TL için stopaj uzatılıyor
Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu
Fatiha suresinin Türkçe okunuşu

TIMETURK / GENEL / Fumio Kişida kimdir? Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kaç yaşında?

Fumio Kişida kimdir? Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kaç yaşında?

Fumio Kişida kimdir? Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kaç yaşında? Japonya Başbakanı Yoshihide Suga daha önce Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı. LDP'de yapılan seçimlerde partinin yeni lideri ve başbakan belli oldu. Fumio Kişida Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri seçildi. Fumio Kişida bir kaç gün içerisinde başbakanlık koltuğuna oturacak.

1 Saat Önce
2021-09-29 09:18:20
Fumio Kişida kimdir? Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kaç yaşında?

Fumio Kişida kimdir? Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kaç yaşında? Japonya Başbakanı Yoshihide Suga daha önce Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı. LDP'de yapılan seçimlerde partinin yeni lideri ve başbakan belli oldu. Fumio Kişida Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri seçildi. Fumio Kişida bir kaç gün içerisinde başbakanlık koltuğuna oturacak.

Japonya'da yeni başbakan Fumio Kişida dönemi başlıyor. Daha önce Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliğinden çekileceğini ve aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından yapılan LDP seçimlerinde partinin yeni lideri Fumio Kişida seçildi. 4 Ekim'de LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

Fumio Kişida kimdir?

Fumio Kishida (Kishida Fumio) 29 Temmuz 1957 yılında dünyaya geldi.

Fumio Kişida siysetçi ailenin çocuğu olarak doğdu.

64 yaşında olan Fumio Kişida ülkesinde deneyimli bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.

1982 yılında Waseda Üniversitesi'nden mezun oldu.

2007-2008 yılları arasında Kishida, Yasuo Fukuda'nın kabinesinde Okinawa ve Kuzey Toprakları'ndan sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı. 26 Aralık 2012-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında Japonya'nın dışişleri bakanı olarak görev aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN