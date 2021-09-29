Fumio Kişida kimdir? Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kaç yaşında? Japonya Başbakanı Yoshihide Suga daha önce Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı. LDP'de yapılan seçimlerde partinin yeni lideri ve başbakan belli oldu. Fumio Kişida Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri seçildi. Fumio Kişida bir kaç gün içerisinde başbakanlık koltuğuna oturacak.

Fumio Kişida kimdir? Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida kaç yaşında? Japonya Başbakanı Yoshihide Suga daha önce Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı. LDP'de yapılan seçimlerde partinin yeni lideri ve başbakan belli oldu. Fumio Kişida Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni lideri seçildi. Fumio Kişida bir kaç gün içerisinde başbakanlık koltuğuna oturacak.

Japonya'da yeni başbakan Fumio Kişida dönemi başlıyor. Daha önce Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderliğinden çekileceğini ve aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından yapılan LDP seçimlerinde partinin yeni lideri Fumio Kişida seçildi. 4 Ekim'de LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

Fumio Kişida kimdir?

Fumio Kishida (Kishida Fumio) 29 Temmuz 1957 yılında dünyaya geldi.

Fumio Kişida siysetçi ailenin çocuğu olarak doğdu.

64 yaşında olan Fumio Kişida ülkesinde deneyimli bir siyasetçi olarak öne çıkıyor.

1982 yılında Waseda Üniversitesi'nden mezun oldu.

2007-2008 yılları arasında Kishida, Yasuo Fukuda'nın kabinesinde Okinawa ve Kuzey Toprakları'ndan sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı. 26 Aralık 2012-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında Japonya'nın dışişleri bakanı olarak görev aldı.

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