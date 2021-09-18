Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik direktör Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in kim olduğu son günlerde internette sıkça araştırılmaya başlandı. Galatasaray ile bir çok başarıya imza atan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim

Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın teknik patronluğunu yapan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın 18 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de tanıtıldı. Bir çok kişi sosyal medyada takımın başına Fulya Terim'in getirilmesini talep etti. Fulya Terim Twitter'da TT oldu. Peki Fulya Terim kimdir? Fulya Terim nereli kaç yaşında? İşte Fulya Terim'in hayatı ve biyografisi...

Fulya Terim kimdir?

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in eşi olan Fulaya Terim 21 Şubat 1960 yılında dünyaya geldi. Fulya Terim'in Annesi Rezan Meral Aksu, babası da Kamuran Aksu'dur.

Fulya Terim 1982 yılından bu yana Fatih Terim ile evli. Fulya Terim ve Fatih Terim çiftinin evliliklerinden Buse ve Merve adında iki kızı var. Fulya Terim ve Fatih Terim çifti 3 torun sahibi. Buse Terim Volkan Bahçekapılı ile evli ve 2 çocuğu var. Büyük kızı Merve ise Ahmet Baran Çetin ile evli çiftin bir erkek çocukları var.

Fulya Terim Doğum Tarihi: 21 Şubat 1960 (59 yaşında)

Fulya Terim Burcu: Balık

Fulya Terim ve Fatih Terim'in Çocukları: Merve ve Buse

Fulya Terim, babasını uçak kazasıyla 15 yaşındayken kaybetti.

Fulya Terim yaptığı açıklamada "Babamı kaybettiğimde 15 yaşında yurtdışında tahsil hayatıma devam ediyordum. Trajik günde haberi alır almaz Türkiye'ye döndüm... Babamla 15 yıl gibi çok kısa bir süre vakit geçirdiğim için, genç yaşta hayatıma Fatih'in girmesiyle tüm duygusal boşluklarımı onunla doldurdum." dedi.

Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan THY 345 sefer sayılı yolcu uçağı 41 yolcusuyla birlikte 30 Ocak 1975'te Yeşilköy açıklarında denize düşmüştü.

Uçağın yolcuları arasında Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in babası Kamuran Aksu ile şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi Serap Özşahin de bulunuyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.