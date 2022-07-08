Fulya Öztürk yeni program mı yapıyor? Fulya Öztürk'ün yeni kanalı hangisi?

Fulya Öztürk yeni program mı yapıyor? FOX TV'de yaptığı programla adını sıklıkla duyuran Fulya Öztürk yeni kanalını duyurdu. Öztürk'ün kadın programı yapması beklenirken sabah kuşağı ile ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Peki Fulya Öztürk'ün yeni programı ne? Fulya Öztürk'ün yeni kanalı hangisi? İşte detaylar...

FOX TV'de yaptığı programla adını sıklıkla duyuran Fulya Öztürk yeni kanalını duyurdu. Öztürk'ün kadın programı yapması beklenirken sabah kuşağı ile ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Peki Fulya Öztürk'ün yeni programı ne? Fulya Öztürk'ün yeni kanalı hangisi? İşte detaylar...

Fulya Öztürk'ün yeni kanalı hangisi?

Fulya Öztürk,

"1 yılda çok şey öğrendim… En büyük motivasyonumsa elinden tuttuğum insanlar ulaştırdığımız yardımlar oldu… Ama kariyerim gündüz kuşağıyla ilerlesin istemedim çünkü içimdeki o coşkun habercilik duygusu beni rahat bırakmadı. Zaten programımda da sık sık sahadaydım.

Aylar öncesinden karar vermiştim yeni sezonda gündüz kuşağında olmayacağıma. Kararımı açıkladıktan sonra gelen tüm teklifleri değerlendirdim. Teklifte bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum . Ben 15 yıldır büyük bir keyifle çalıştığım yuvama dönmeye karar verdim.

Gündüz kuşağına dair kararımı aldıktan sonra beni hiç yalnız bırakmayan Murat Yancı, Nihat Uludağ başta olmak üzere tüm CNN TÜRK ekibine sonsuz sevgimi iletiyorum. İlgi alaka için tüm meslek büyüklerime, meslektaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk." açıklamasını yaptı.

Fulya Öztürk yeni program mı yapıyor?

FOX TV'de "Fulya ile umudun olsun" programını yapan Fulya Öztürk CNN Türk'e geçtiğini açıkladı. Gazetecilik ruhunun onu bırakmadığını söyleyen Öztürk sabah programlarından ayrılıyor.