Fulya Öztürk ekranlara geri dönüyor mu? Fulya Öztürk’ün yeni kanalı belli oldu mu?

Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı gündüz kuşağının sevilen programları arasında yer aldı. Yapımın sunucusu Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde FOX TV ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Bir süre sessizlikten sonra Fulya Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu.

Fulya Öztürk, bir yıldır Fox TV'de sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla Kayıpları bulmak ve cinayetleri çözmek için kameralar önüne çıkan Fulya Öztürk, gönülleri fethetmişti. Geçtiğimiz günlerde FOX TV ile yollarını ayırdığını açıklayan Fulya Öztürk, muhabirlik günlerini özlediğini açıkladı. "Aklım ve ruhum hep haberlerde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum." Öztürk'ün ekran macerasının bittiği düşünülüyordu. Bir süre sessiz kaldıktan sonra yeni adresiyle ilgili açıklama yaptı.

Gündüz kuşağında bir program yapmak istemediğini belirten Öztürk Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"1 yılda çok şey öğrendim… En büyük motivasyonumsa elinden tuttuğum insanlar ulaştırdığımız yardımlar oldu… Ama kariyerim gündüz kuşağıyla ilerlesin istemedim çünkü içimdeki o coşkun habercilik duygusu beni rahat bırakmadı. Zaten programımda da sık sık sahadaydım.

Aylar öncesinden karar vermiştim yeni sezonda gündüz kuşağında olmayacağıma. Kararımı açıkladıktan sonra gelen tüm teklifleri değerlendirdim. Teklifte bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum . Ben 15 yıldır büyük bir keyifle çalıştığım yuvama dönmeye karar verdim.

'ADRESİM BİLDİĞİNİZ GİBİ CNN TÜRK'

Gündüz kuşağına dair kararımı aldıktan sonra beni hiç yalnız bırakmayan Murat Yancı, Nihat Uludağ başta olmak üzere tüm CNN TÜRK ekibine sonsuz sevgimi iletiyorum. İlgi alaka için tüm meslek büyüklerime, meslektaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Adresim bildiğiniz gibi CNN Türk" dedi.