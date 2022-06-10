Fulya İle Umudun Olsun bitti mi? FOX TV Fulya neden yok? Fulya İle Umudun Olsun neden yayından kaldırıldı? Fulya programı yayından kaldırıldı mı? FOX TV'de gündüz kuşağında yayınlanan programlardan biri olan Fulya ile Umudun Olsun yayın hayatına son veriyor. Programın sunucusu Fulya Öztürk gelişmeyi kendisi duyurdu. Öztürk açıklamasında 'Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum.” dedi.

Fulya İle Umudun Olsun bitti mi? FOX TV Fulya neden yok? Fulya İle Umudun Olsun neden yayından kaldırıldı? Fulya programı yayından kaldırıldı mı? FOX TV'de gündüz kuşağında yayınlanan programlardan biri olan Fulya ile Umudun Olsun yayın hayatına son veriyor. Programın sunucusu Fulya Öztürk gelişmeyi kendisi duyurdu. Öztürk açıklamasında "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum.” dedi.

12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Fulya İle Umudun Olsun programı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan programın sonuna gelindiği açıklandı.

Fulya İle Umudun Olsun bitti mi?

Fulya Öztürk aldığı kararı kendisi duyurdu. Öztürk artık gündüz kuşağı programı yapmayacağını ifade etti. Öztürk açıklamasında "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" dedi.

FOX TV Fulya neden yok?

FOX TV'de uzun 1 yıla yakın program sunan Fulya Öztürk yeni sezonda olmayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından da program hakkında çıkan iddiaları doğrulayan Öztürk sevenlerinden af istedi.

Fulya Öztürk, söz programında 3 cinayet soruşturmasını aydınlattı ve 60 kayıp kişinin bulunmasına yardımcı oldu.

Fulya İle Umudun Olsun hakkında

Fulya Öztürk'ün sunumuyla hafta içi her gün FOX'ta yayımlanan Türk televizyon programıdır. Programda her türlü yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatılmaktadır. 2 Aralık 2021 tarihinde programın sunucusu Fulya Öztürk'ün koronavirüs hastalığına ikinci kez yakalanması üzerine 9 bölüm kadar aynı zamanda programın psikoloğu olan uzman psikolog Esra Ezmeci tarafından sunulmuştur. .