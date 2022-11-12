FTX battı mı? TFX para iadesi yapacak mı? FTX Bitcoin, Ethereum kripto para geri nasıl alınır?

FTX battı mı? FTX para iadesi yapacak mı? FTX Bitcoin, Ethereum kripto para geri nasıl alınır? Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan TFX geçtiğimiz haftalarda finansal açıdan zor durumda olduğunu açıklamış ve Binance'den yardım talep etmişti. Binance'ın FTX'i satın almak için girişim başlatmış ancak son anda Binance FTX'i satın almaktan vazgeçmişti. Bu kararın ardından TFX iflas ettiğini resmen açıkladı. Türkiye'den de yatırımcılar FTX'ten paralarını nasıl geri alacağını araştırmaya başladı. FTX Türkiye'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan FTX resmen iflas etti. İflasın açıklanmasıyla birlikte kripto para piyasası adeta darbe yedi. Bitcoin 15 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Binance'ın kurucusu ise kripto para piyasasında sarsıntının uzun süre devam edebielceği uyarısında bulundu.

FTX battı mı?

FTX finansal krizi şamayarak iflas etti. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan FTX'in çöküşü dünyada kripto para piyasasında depreme neden oldu. Piyasalarda yaşanan olumsuz havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

FTX para iadesi yapacak mı?

FTX'e ülkemizden de binlerce kişi kripto para yatırımı yapmıştı. Yatırımcılar iflas kararının ardından paralarını nasıl geri alacaklarını araştrımaya başladı. FTX Türkiye'den para iadesine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türkiye'den giriş yapan müşterilerin paralarını nasıl tahsil edeceklerini açıkladı. FTX kripto para iadesinde izlenecek yol haritası detaylı şekilde anlatıldı.

FTX Bitcoin, Ethereum kripto para geri nasıl alınır?

FTX'in Türkiye Twitter üzerinden yaptığı açıklamada iflas eden FTX'ten varlıkların nasıl geri alınacağını açıkadı. Açıklamada şöyle denildi: "FTX TR hesabınızda bulunan kripto para bakiyeleriniz, Binance, Binance TR, BtcTürk, MEXC, Huobi ve Kucoin borsaları üzerindeki 12/11/2022 Cumartesi günü gece saat (TSİ) 03:00'deki fiyatlar dikkate alınarak, Türk lirasına çevrilip borsamızda kayıtlı olan banka hesaplarınıza yansıyacaktır."

FTX nedir?

FTX, bir Bahama kripto para borsasıdır. FTX, Antigua ve Barbuda'da kurulmuştur ve merkezi Bahamalar'dadır. Borsa 2019'da kuruldu ve Şubat 2022 itibariyle bir milyonun üzerinde kullanıcıya sahipti. FTX ayrıca ABD'de ikamet edenlerin kullanabileceği ayrı bir borsa olan FTX.US'u da işletiyordu. 11 Kasım 2022'den bu yana FTX, ABD mahkeme sisteminde iflas sürecindedir.

FTX, 2022'de krize girene kadar kripto endüstrisindeki en istikrarlı ve saygın firmalardan biri olarak görülüyordu. Kasım 2022'de bir CoinDesk makalesi, ilgili firma Alameda Research'ün varlıklarının önemli bir kısmının FTX'in yerel token FTT'sinde bulunduğunu belirtti. Bu ifşanın ardından, rakip borsa Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, Binance'in elindeki FTT'yi satacağını duyurdu. FTT fiyatında müteakip bir çöküş ve FTX'in hızlı bir çöküşü izledi. FTX'te devam eden likidite krizinin ortasında Binance, gerekli özeni göstererek firmayı satın almak için bir niyet mektubu kabul etti. Ertesi gün potansiyel satın almayı geri çektiler. FTX, 11 Kasım 2022'de Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulundu.

Kripto para nedir?

Kripto para veya kısaca kripto, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte. .