DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de koronavirüs vakaları  582 bini geçti
ANALİZ: Türkiye, Yunanistan ve İran arasında sıkışma mı yaşıyor?
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
İsrail'in saldırıları Madrid'de protesto edildi
Orman Mühendisleri Odası'ndan çağrı: İsrail menşeli ürünleri almayın
Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
Çavuşoğlu'ndan Minnihanov'a başsağlığı telefonu
Filipinler, 'ulusal afet durumu' ilan etti
Emekli maaşını çalanlar yakalandı, Jandarma ile aralarındaki diyalog gülümsetti
'İsrail, Filistinlilere karşı apartheid sistemi uyguluyor'
'Erdoğan’a çakmak için terörist İsrail’i desteklemekten çekinmeyen solcumsular...'
Hamas'tan İsrail'e rest: Geri adım atmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması
Adil Karaismailoğlu: Taş ocağının çevresel etkileri sürekli kontrol edilecek
İsrail’in Ashdod liman şehrine saldırı: 2 ölü

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması’na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol alıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
11.05.2021 09:25:59
Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, Fransız Donanması'na ait 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 07.00'de giriş yapan, Fransız Donanması'na ait, F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 08.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Fransız savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle 2 Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan