Fox Tv Senden Daha Güzel dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizinin oyuncuları kimler?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Senden Daha İyi dizisinin ilk tanıtımı paylaşıldı. Peki Senden Daha İyi dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar burada.

7 Haziran'da FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Senden Daha İyi dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Senden Daha İyi dizisinin konusu nedir? Senden Daha İyi dizisinin oyuncuları kimlerdir? Senden Daha İyi dizisi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Senden Daha Güzel dizisi

Senden Daha İyi dizisi 7 Haziran Salı günü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Gold Film dizinin yapımcılığını üstlendi. Dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Koloş oturuyor ve dizinin senaryosunu Ayşe Üner Kutlu yazdı. Dizide başrolleri Cemre Baysel ve Burak Çelik paylaşıyor. Dizide Antep'ten Efsun doktor ve İstanbul'dan bir plastik cerrah hem aşka hem de imtihanlara konu olacak. .