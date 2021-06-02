1 milyona yakın öğrenci hayallerindeki lisede eğitimlerine devam etmek için LGS sınavına girecek. Sınav bu sene 6 Haziran 2021'de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınava sayılı günler kala LGS'ye ilişkin soruları yanıtladı. Fotoğrafsız kimlikle LGS sınavına girilir mi? Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla LGS'ye girilir mi? sorusuna da yanıt veren bakanlık 'Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.' açıklamasında bulundu.

1 milyona yakın öğrenci hayallerindeki lisede eğitimlerine devam etmek için LGS sınavına girecek. Sınav bu sene 6 Haziran 2021'de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınava sayılı günler kala LGS'ye ilişkin soruları yanıtladı. Fotoğrafsız kimlikle LGS sınavına girilir mi? Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla LGS'ye girilir mi? sorusuna da yanıt veren bakanlık "Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.O sorular arasında öğrencilerin en çok merak ettiği Fotoğrafsız kimlikle LGS sınavına girilir mi? Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla LGS'ye girilir mi? sorusu da vardı. Meb açıklamasında "Sınava gideren yanımda ne getirmeliyim?" sorusuna böyle yanıt verdi:

Fotoğrafsız kimlikle LGS sınavına girilir mi?

"Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin."

1 milyonun üzerinde kişi sınavda ter dökecek

Geçen yıl, 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı LGS'ye bu yıl da 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

2021 LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Bakan Selçuk görselle ile LGS'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. Sınavda maske takacak mıyım? LGS'de maske takmak zorunlu mu? sorusuna Selçuk şöyle yanıt verdi: Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda ve sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

LGS sınavında hangi derslerden kaç soru çıkacak?

Sözel Alan‘da Türkçe'de 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 10, Yabancı Dil'de 10 olmak üzere 50 soru yöneltilecek. Sayısal Alan'da ise Matematik'ten 20, Fen Bilimleri'nden 20 olmak üzere 40 soru yer alacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.