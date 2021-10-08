Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8 Ekim'de yapılacak antrenman turlarıyla başlauyacak Antrenman turlarının ardından 9 Ekim Cumartesi günü F1 araçları sıralama turlarına çıkacak. 10 Ekim Pazar günü ise Fomula 1'in Türkiye Grand Prrix yarışı başlayacak. Motor sporlarının en prestijlisi olan Formula 1 yarışlarını ekran başından izlemek isteyenler Formula 1 yarışı şifresiz kanalda mı? S Sport kanlı uydudan nasıl izlenir? S port uydu frekansı nedir? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte S Sport kanalı uydudan izleme yöntemi...

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8 Ekim'de yapılacak antrenman turlarıyla başlauyacak Antrenman turlarının ardından 9 Ekim Cumartesi günü F1 araçları sıralama turlarına çıkacak. 10 Ekim Pazar günü ise Fomula 1'in Türkiye Grand Prrix yarışı başlayacak. Motor sporlarının en prestijlisi olan Formula 1 yarışlarını ekran başından izlemek isteyenler Formula 1 yarışı şifresiz kanalda mı? S Sport kanlı uydudan nasıl izlenir? S port uydu frekansı nedir? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte S Sport kanalı uydudan izleme yöntemi...

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından olan Formula 1 yarışlarının bir ayağı bu sene de İstanbul'da yapılıyor. Yarışlar için on binlerce kişi tribünlerde yerlerini alacak. Heyecanlı yarışları ekran başından takip etmek isteyen spor severler Formula 1 yarışlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Formula 1 yarışı şifresiz kanalda mı? S Sport kanlı uydudan nasıl izlenir?

Formula 1 yarışı şifresiz kanalda mı?

Formula 1 İstanbul Grand Prix 8-9-10 Ekim'de S Sport'tan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

S Sport kanlı uydudan nasıl izlenir?

S Sports uydu kanalı üzerinden izleneblir.

S port uydu frekansı nedir?

S Sport kanalı ücretli ve şifreli bir kanaldır. F1'in Türkiye Grand Prix'i geçtiğimiz sene S Sport'ta uydu kanalından şifresiz yayınlanmıştı. Bu sene de F1 yarışlarının S Sport uydu kanalı üerinden ücretsiz, şifresiz izlenebileceği bildirildi. İşte S Sport uyfu kanalı frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

Antenman turları yapıldı

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı. Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu. Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.