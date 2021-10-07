Formula 1 Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? F1 Türkiye-İstanbul yarışı hangi kanalda, şifreli kanalda mı? Formula 1 yarışları 2021 yılında da yeniden İstanbul'da yapılacak. 8-9-10 Ekim'de başlayacak olan heyecanlı yarışı televizyonlarından takip etmek isteyen F1 tutkunları zorlu yarışların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si şifresiz olarak yayınlanacak. Peki F1 Türkiye Grand Prix'si hangi kanalda yayınlanacak?

Motor sprlarının 1 numaralı organizasyonu Formul 1'in bu seneki takviminde de Türkiye Grand Prix'si yer alıyor. 2020 yılında da İstanbul'da yapılan Turkish Grand Prix'i sezonun en iyi yarışı seçilmişti. Zorlu ve heyecanlı bir pist olan İstanbul F1 pistinde Formula 1 araçlarının motor sesleri yankılanacak. Zorlu yarışları ekran başından izlemek isteyen F1 tutkunları yarışların hangi kalanda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Formula 1 Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? F1 Türkiye-İstanbul yarışı hangi kanalda, şifreli kanalda mı?

Formula 1 Türkiye hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 yarışları dünya üzerinden milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. En prestijli motor sporlarından biri olan Formula 1'in bu sene ki yarışlarında yine Türkiye Grand Prix'i yer alacak. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, 8 Ekim'de saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Ardından 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

F1 Türkiye-İstanbul yarışı hangi kanalda, şifreli kanalda mı?

Formula 1 Türkiye yarışlarının tüm yayınları S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur.

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store'dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV'ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.

Formula 1 Türkiye GP ne zaman?

Formula 1 Türkiye GP için gün gün, saat saat program şu şekilde

8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları

8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı

8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları

10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.