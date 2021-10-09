Motor sporlarının en prestijli organizasyonu olan Formula 1'de İstanbul heyecanı başladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8 Ekim-9 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta yapılacak. Zorlu ve heyecanlı yarışları televizyondan izlemek isteyen spor severler yarışların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 (F1) yarışı şifreli kanalda mı?

Motor sporlarının en prestijli organizasyonu olan Formula 1'de İstanbul heyecanı başladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8 Ekim-9 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta yapılacak. Zorlu ve heyecanlı yarışları televizyondan izlemek isteyen spor severler yarışların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 (F1) yarışı şifreli kanalda mı?

Motor sporları tutkunlarının beklediği an geldi. Formula 1'in Türkiye ayağında heyecanlı yarışlar başlamak üzere. 9 Ekim Cumartesi Günü Formula 1'de sıralama turları yapılacak. Sıralama turlarının ardından takımların ve pilotların yarış pozisyonları netleşecek. 10 Ekim günü ise Formula 1'in Türkiye Grand Prisx yarışları start alacak. Zorlu ve heyecanlı bir pist olarak tanımlanan Intercity İstanbul Park pistinde pilotların kıyasaıya mücadelesini dünya üzerinde milyonlarca kişi takip edecek. Formula 1'in Türkiye yarışını televizyondan izlemek isteyen spor severler de Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 (F1) yarışı şifreli kanalda mı? sorularına yanıt arıyor.

Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 yarışları 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 (F1) yarışı şifreli kanalda mı?

S Sports uydu kanalı üzerinden izleneblir. F1'in Türkiye Grand Prix'i geçtiğimiz sene S Sport'ta uydu kanalından şifresiz yayınlanmıştı. Bu sene de F1 yarışlarının S Sport uydu kanalı üerinden ücretsiz, şifresiz izlenebileceği bildirildi.

S Sport kanalı nasıl izlenir?

S Sport kanalı uydu üzerinden de izlenebilir. İşte S Sport uyfu kanalı frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 397,5

2. Red Bull: 364,5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.