Ford E-Transit fiyatı ne kadar? Ford elektrikli E-Transit Custom özellikleri nedir? Elektrikli transit menzili kaç kilometre? Ford yeni modeli E-Transit'i tanıttı. Esnafların sıkça kullandığı Transtit modeli elektrikli hale geldi. Türkiye'de oldukça fazla satılan Transit'in elektrikli versiyonunun fiyatı da merak ediliyor. Ford Otosan, Ford’un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit’i geçtiğimiz aylarda seri üretim için hattan indirmişti. Peki Ford E-Transit fiyatı ne kadar?

Ford E-Transit fiyatı ne kadar? Ford elektrikli E-Transit Custom özellikleri nedir? Elektrikli transit menzili kaç kilometre? Ford yeni modeli E-Transit'i tanıttı. Esnafların sıkça kullandığı Transtit modeli elektrikli hale geldi. Türkiye'de oldukça fazla satılan Transit'in elektrikli versiyonunun fiyatı da merak ediliyor. Ford Otosan, Ford'un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit'i geçtiğimiz aylarda seri üretim için hattan indirmişti. Peki Ford E-Transit fiyatı ne kadar?

Türkiye'de özellikle esnafların tercih ettiği Transit modelinin yeni versiyonları satışa çıkmaya hazırlanırlen fiyatları ve özellikleri de araştırılmaya başlandı. Tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek. Aracın, dünyadaki tek üretim merkezi konumundaki Ford Otosan, geçen yıl elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla 2 milyar euroluk tutarındaki Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımına imza atmıştı.

Ford E-Transit fiyatı ne kadar?

Ford E-Transit Türkiye satış fiyatı şu anda bilinmiyor. Fordd elektrikli transit fiyatları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Elektrikli versiyonun üretimi 2023'ün ikinci yarısında başlayacak. Üretim Ford Otosan tarafından Kocaeli'de yapılacak.

Ford elektrikli E-Transit Custom özellikleri nedir?

Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 87'sinin üretimini Kocaeli'de gerçekleştiren Ford Otosan, Ford'un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit'i geçtiğimiz aylarda seri üretim için hattan indirmişti. Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ‘Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile 2023 ikinci yarısından itibaren tam elektrikli ilk versiyonunu üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Elektrikli transit menzili kaç kilometre?

Ford E-Transit 315 kilometreye kadar menzile sahip olacak. Şehir içi taşımacılık alanında gayet tatmin edici bir menzile sahip olan E-Transit'in menzilinin artması da gündemde.

Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor.

Araçta Pro-Power Onboard ve verimli batarya kullanılyor. E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip olacak. AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

Araç van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak . .