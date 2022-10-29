Flaş karar! Cenaze evinde yemek verilmesi yasaklandı

Aksaray Valisi Aydoğdu, katıldığı bir cenaze namazı sonrası, cenaze yemeğini yasakladıklarını açıkladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı bir cenaze namazı sonrası, Aksaray Valiliği olarak cenaze evinde yemek verilmesini yasakladıklarını duyurdu.

"CİDDİ SIKINTILARA YOL AÇIYOR"

''Merkez, ilçe ve köylerde cenaze sahiplerinin yemek vermesini ortadan kaldırıyoruz ve yasaklıyoruz.” diyen Aydoğdu, “Bir evde cenaze varsa, 3 gün mahalleli komşu ailenin acısı olduğu için mutfağa giremez ve yemek yapamaz diye komşulardan yemekler gelirdi. Bu güzel gelenek, bugün yerini, cenaze sahibinin yemek verme merasimine dönüşüyor. Bu da toplumsal ciddi sıkıntılara yol açıyor.'' ifadelerini kullandı.

"DURUMU İYİ OLMAYAN KREDİ ÇEKİYOR"

Vali Aydoğdu, yasakla ilgili şunları söyledi:

"Aksaray'da bir esnafımızın annesinin cenaze namazını kıldık. Bizim dinimizden, medeniyetimizden ve kültürümüzde cenaze olduğunda bir an önce hızlı bir şekilde yıkayıp defnetmemiz gerekiyor. Hocalarımız ve büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla Peygamber efendimiz, cenaze evine yemek gönderirmiş. Son zamanlarda Türkiye genelinde garip bir uygulama var. Cenazesi olan, gelenlere yemek ikram ediyor. Cenazede bir iki olduğunda problem yok. Ama 200 ile 300 kişi bir araya geldiğini düşündüğümüzde maddi durumu iyi olmayan çevresinden borç alıyor ya da gidip kredi çekiyor. Bu yanlış geleneği bir resmi yazıyla imam ile müftülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek Aksaray bir model olsun istedik ve bu uygulamaya son veriyoruz. Cenazede bize düşen, dua okuyup, başsağlığı dilemek ve vazifemizi yaptıktan sonra oradan ayrılmaktır. Cenaze evinde sanki bayram havasında yemek yenmesini beklemek ya da ikramı beklemek, cenaze sahibinin de bu psikolojiyi içerisine girip bu mahcubiyet içerisinde 'ben yemek ikram etmezsem gelenlere ayıp olur', diye sağdan soldan borç alması ve bankadan kredi çekmesi kabul edilir bir şey değil.” .