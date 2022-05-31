Fıstıklı baklava üretimi durdu mu? Fıstıklı baklava üretilmeyecek mi? Fıstıklı baklava yapılmayacak mı? Türk mutfağının vazgeçilemez lezzetlerinden olan baklavada fıstık krizi yaşanıyor. Baklava üreticileri fıstık fiyatlarının stokçular yüzünden sürekli yükseldiği belirtilerek bunu protesto etmek için n fıstıklı baklava üretimine bir süre ara vereceklerini açıkladı. Açıklamaya göre son bir ay içinde baklavalık fıstığın kilosu 240 liradan 440 liraya çıktı.

Baklava üreticilerinden flaş fıstıklı baklava kararı geldi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği BAKTAD, stokçular yüzünden baklavalık fıstık fiyatlarında yaşanan artışı protesto etmek için fıstıklı baklava üretimine bir süre ara vereceklerini açıkladı.

Fıstıklı baklava üretimi durdu mu?

Fıstıklı baklava üretimini geçici olarak durdurulacağı açıklandı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği BAKTAD, kilosu 440 liranın üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladı. Hazırlanan eylem planı Bahçelievler'deki bir restoranda BAKTAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Necati Göksu, Nadir Güllü, Süleyman Köşkeroğlu, Ramazan Coşkun, Mehmet Helvacı ve Haşim Fıstıkçıoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Fıstıklı baklava üretilmeyecek mi?

Tüm baklavacılara, helvacılara, dondurmacılara, lokumculara seslenen Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim. Üretmeyelim. Ürünlerimizi cevizli ve fındıklı yapalım. Halkımızı da yanımıza alarak bu girişimimizi tüm esnafımıza iletelim. Ülkemizin nimeti olan Antep Fıstığı'nın kontrolü ne zaman bu haramzadelerin elinden alınır, bizler de o zaman fıstıklı baklava üretimine başlayalım" diye konuştu.

Eylül ayında fiyatların geri çekilmesini beklediklerini dile getiren Yıldırım, "450-500 liraya kadar konuşulan fıstık mahsul zamanı 250 liraya kadar düşecek. Baklava üretiminde en yüksek maliyeti fıstık oluşturur. 1450 ton günlük üretim şeker ve fıstığa gelen zamlardan sonra satışlarımız yüzde 25-30 civarında düştü" diye konuştu.

Fıstık fiyatları neden yükseldi?

Mehmet Yıldırım, "Son bir ay içerisinde olmadığı halde don ve dolu bahane edilerek fıstık 240 liradan, günümüzde 440 liraya çıkmıştır. Bu piyasa tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir" dedi. Yıldırım, fıstıkta kayıt dışılığın çok yüksek olmasından dolayı, üreticinin elinden tüccara geçtikten sonra, bazı tüccarların kendi aralarında küçük alım satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükselttiklerini belirtti. Akabinde bu tüccarların stokçuluk yaparak piyasadan fıstığı topladıklarını ve 'Fıstık bu sene yok' diyerek piyasaya korku salıp fiyatları yükselttiklerini belirten Yıldırım, "Bu durum ülkemiz ekonomisine, fıstık kullanan başta baklava sektörü olmak üzere dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi manada zarar vermektedir." dedi.

Baklava nedir?

Baklava Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır. İnce yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır. Ayrıca bal şerbeti de kullanılabilir. Bazı ticari firmalar kendi özel şerbetlerini kullanırlar.

AB Komisyonu tarafından 8 Ağustos 2013 tarihinde baklavanın Türk tatlısı olduğu tescil edilmiştir. .