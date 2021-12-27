Fırın torbasında kestane pişirilir mi?

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte kestane tezgahta yerini aldı. Peki kestanenin besin değeri nedir? Kestane evde nasıl pişirilir? Kestane fırın torbasında pişirilebilir mi? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Kayıngiller ailesinden olan Castanea cinsi ağacın tohumları kestane olarak adlandırılır. Kestane meyvesi ateşte közlenerek ya da haşlanarak afiyetle tüketilir. Bursa ilimiz kestane şekeriyle meşhurdur. Türkiye'de kestane en çok Aydın ilimizde yetişir. Daha sonra, İzmir, Kastamonu ve Sinop kestane üretiminde ön plana çıkar. Kestane dünyada özellikle Çin, Güney Avrupa, Doğu ve Güneybatı Asya'da yetiştirilir.

Kestane nasıl bir besin değerine sahip?

100 gr taze kestane (yenebilir kısmı) 160 kalori, 34 gr karbonhidrat, 9,6 gr şeker, 3,2 gr protein, 1,8 gr yağ, 9 mg sodyum, 395 mg potasyum içerir. Kestane ayrıca B1, B2 ve C vitaminlerini de içerir.

Kestane fırın torbasında nasıl pişirilir?

Kestanenin içi yumuşak kalsın istiyorsanız onu fırın torbasında pişirebilirsiniz. Kestaneleri güzel bir şekilde yıkayın. Daha sonra üzerine kolay açılsın ve iyi bir şekilde pişsin diye bıçak yardımıyla çizikler atın. Su koyduğunuz bir kap içerisinde çizdiğiniz kestaneleri yaklaşık on beş dakika bekletin. Ardından kestaneleri süzüp fırın poşetinin içerisine koyun ve poşetin üzerine hava tahliyesi sağlanması için küçük delikler açın. 180 dereceye ayarladığınız fırında kestaneyi yarım saat pişirin. Yarım saat piştikren sonra kestanenizin kabuklarını kolay soyulacak ve içi yumuşacık olacaktır.

Kestaneyi neden suyun içerisinde bekletiyoruz?

Kestanelerin kabuklarını kolay bir şekilde soymak için mutlaka pişmeden önce suyun içerisinde bekletmeye önem gösterin. Kestaneler suda bir müddet bekledikten sonra onları pişirebilirsiniz. Pişirme aşamasında sonra bir havluya sarıp birkaç dakika dinlendirirseniz kestaneler çok daha kolay bir şekilde soyulacaktır.

Kestane vücudumuza ne gibi bir fayda sağlar?

Kestane lif oranı çok yüksek bir besindir. Bu sayede uzun süreli tokluk sağlar ve kan şekerini yükseltmez. Kompleks bir karbonhidrat olduğu için vücuda enerji sağlar. Demir içeriği sayesinde anemiye iyi gelir. Magnezyum ve fosfor içerdiği için kemiklere şifa olur. Kestane sakinleştirici bir etkiye sahiptir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı destekler. Diş, kemik ve kan dolaşımı için çok faydalıdır. Kestane kanda alyuvar sayısını artırır. Karaciğer ve mideye faydalıdır. Sindirimi düzenler. İshali tedavi eder. Alzheimer hastalığından vücudu korur. Cildi güzelleştirir ve hücrelerin yaşlanma süresini uzatır. Kestane balı öksürüğe şifa olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.