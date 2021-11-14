Fırın kullanırken bu hataları yapmayın!

Fırında yapılan yemekler çok lezzetli olur. Fırınlarda çok lezzetli hamur işleri ve tatlılar da hazırlarız. Ayrıca kızartmanın en sağlıklı alternatifini de bize fırın sunar. Fırını çok sık kullanıyoruz. Fakat gerçekten doğru bir şekilde kullanıyor muyuz? Gelin birlikte bakalım...



Fırını çok sık kullanıyoruz. Nefis kekler, kurabiyeler, börekler hazırlıyor, enfes yemekler pişiriyoruz. Hatta kızartmaya alternatif sağlıklı kızartılmış patatesler, kabaklar, patlıcanlar bile hazırlıyoruz. Peki onu bu kadar verimli ve sık kullanırken doğru kullanıp kullanamadığınızı hiç düşündünüz mü?

Fırın doğru bir şekilde nasıl kullanılır?

Fırını güzel bir şekilde temizleme kısmını çoğunlukla atlıyoruz. Fakat fırında pişerken dökülen yemek kalıntıları katılaşıp yangın dahi çıkarabilir. Fırını temizlerken çeyrek su bardağı tuz, çeyrek su bardağı karbonat ve yarım su bardağı suyu karıştırıp macun kıvamına getirip fırına sürüp bir fırça yardımıyla fırını güzelce temizleyebiliriz.

Birçok insan fırının altındaki, üstündeki, kenarlarındaki hava alan yerleri kapatıyor. Bu oldukça yanlış bir davranıştır. Çünkü bu delikler kapandığında hava sirkülasyonunu engellemiş oluyorsunuz ve bu da fırındaki yemeğinizin doğru bir ısıda pişmesini önlüyor, fırının her yeri eşit derecede ısınmıyor.

Pişen yemeklerden damlayan, dökülen parçaların fırınınızı kirletmesini istemedikleri için birçok insan fırının tabanını alüminyum folyoyla kaplıyor. Ancak bu çok kötü bir fikirdir. Çünkü alüminyum folyo ısıyı yansıtır ve fırının sıcaklığına etki eder. Hatta bazen fırın içinde eriyerek büyük zararlara sebep olur. Ayrıca alüminyum folyo ısıyla temas ettiğinde sağlığa birçok zarar verir.

Eğer fırın kapısında buharlanma varsa aslında bu yalıtımın problemli olduğu anlamına gelir. Buharlanmanın yoğun olması fırın lastiklerinin değişmesinin zamanının geldiğinin bir göstergesidir.

Fırının kapağını çok sık açıp kapatmak ya da uzun süre açık tutmak fırının içindeki sıcaklığın dışarı çıkmasına neden olur. Bu da fırının içindeki yemeğin pişme süresinin uzamasına yol açar. Bu yüzden de fırın daha fazla enerji harcamış olur.

Birçok insan fırını çalışmadığı zamanlarda dolap olarak kullanıyor, içerisine kabını kacağını yerleştiriyor. Fakat fırını önceden ısıtmanız gereken durumlarda oraya koyduğunuz tava, tepsi gibi mutfak eşyalarınızı çıkarmayı unutursanız onları mahvetmekle kalmaz fırına da zarar verebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.