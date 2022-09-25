Fırat Ögeday kimdir? Müzisyen Fırat Ögeday nereli, kaç yaşında?

Her yıl müzik piyasası içerisinde meydana gelen değişimler sonucunda pek çok genç isimden bahsetmek mümkün hale geliyor. Bu isimlerden birisi ise son zamanlarda oldukça popüler hale gelen yetenekli müzisyen Fırat Ögeday olmakta. YouTube başta olmak üzere pek çok platform aracılığıyla hayran kitlesi oluşturdu. Peki Fırat Ögeday kimdir?

Genç isim 2001 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. Aslında mesleği sosyal medya danışmanlığı olan ünlü isim çocukluğundan beri tutkunu haline geldiği müzikten vazgeçmedi. 6 yıldır gerçekleştirdiği sosyal medya danışmanlığı mesleğinin yanı sıra şarkıcılık hayalini gerçekleştirmek amacıyla harekete geçti..

Rap Müzik İle Binlerce Kişinin Gönlünü Kazandı

Fırat Ögeday özellikle kendini rap müzik alanında ilerletti. Müzik sektörü içerisinde alışılmışın dışında bir çalışma ile karşımıza çıkıyor. Son olarak üzerinde çalıştığı eserlerinin Orman Ahmağı ve Ragnar gibi isimler taşıdığını belirtti. Uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü single'ların öncelikle Amazon müzik paylaşılacağı bildirildi. Fırat Ögeday “ağırlıklı olarak rap üzerinde dursak da caz ve blues müzik türlerinin de üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece bununla da kalmayarak Türk müziğinin yansımaları da sizlerle buluşacak” şeklinde açıklama gerçekleştirdi.

Kariyerine sosyal medya danışmanı olarak başlayan ünlü isim pek çok firma ile başarı elde ederek alanında tavsiye edilen bir kariyere sahip oldu. Sosyal medya danışmanlığından müzik sektörüne uzanan bu yolculuk konusunda ise ünlü isim şu şekilde konuştu. “Kariyerime ilk olarak sosyal medya danışmanlığı dahilinde başladım ancak küçüklüğümden beri en büyük tutkum müzik oldu. Müziğin her türlüsünü sevmeme rağmen özellikle rap müzik ile birlikte farklı bir performans göstermek istiyorum. Alanında çalıştım sosyal medya ayrıcalığı ile sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında pek çok kişiye ulaşacağımı ummaktayım. Ülkemiz içerisinde rap müziğe yeni bir ad getirmek ve daha popüler hale getirmek amacıyla büyük bir çaba göstereceğimden şüpheniz olmasın.” .