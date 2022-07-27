Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 sözleşmeli erin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün PKK mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığını, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığını açıkladı.

2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldukları belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verildi. .