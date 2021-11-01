DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TıroVıro” Şarkısıyla Listeleri Sallayan Ayda Sadık Dinleyicileri Tarafından Merak Edilenleri Açıkladı!
Mali Kuaför’den Orta Boy Saçlar İçin Kesim Modelleri
Bakandan ''Kanal İstanbul'' açıklaması: İhale çalışmaları devam ediyor
Kılıçdaroğlu'ndan zam tepkisi: 'Suçu sanayiye yıktılar'
Malek Khodr Temsah kimdir? Malek Khodr Temsah nereli?
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Elon Musk, BM'ye meydan okudu: “Kanıtlayın, hemen satacağım.”
Dilek Dündar Erbahar kimdir? Dilek Dündar Erbahar neden öldü?
Namaz kılarken hangi sureler okunabilir?
Beyaz Ev ile Kremlin arasında gizli görüşme iddiası
Finlandiya'da asgari ücret ne kadar?
ABD'nin simgesi olan ‘Özgürlük Heykeli’ni kimin yaptırdığını duyunca şaşıracaksınız!
TRT Çocuk yenilendi!
İhracatta yeni rekor: Yüzde 20 arttı
Antidepresan ilaçlar bağımlılık mı yapıyor?

TIMETURK / GENEL / Finlandiya'da asgari ücret ne kadar?

Finlandiya'da asgari ücret ne kadar?

Son yıllarda Finlandiya, eğitim sistemi ve yaşam standartları ile sıkça kendinden bahsettiriyor. Birçok insan rahat yaşam şartları sebebiyle Finlandiya'ya yerleşme hayali kuruyor. Peki Finlandiya'da asgari ücret ne kadar? Sizler için araştırdık...

1 Saat Önce
2021-11-01 14:54:58
Finlandiya'da asgari ücret ne kadar?


Finlandiya eğitim kalitesi, yaşam standartları, eğlence ve iş imkanları, ekonomisi, kabul edilebilir nüfusu, doğası ve teknolojik girişimleriyle dünyadaki insanların gözünü diktiği bir ülke. Birçok insan Finlandiya'ya yerleşme hayalleri kuruyor. Peki gelin Finlandiya'da maaşların nasıl olduğuna birlikte bakalım...

Finlandiya'da asgari ücret ne kadar?

Finlandiya ülkesinde aylık maaşlar en düşük maaş olan 1.190 Euro ile en yüksek ortalama maaş olan 20.900 Euro arasında değişir. Ortalama maaş ise 4.320 eurodur. Maaş dağılımına bakıldığında, nüfusun %25'i 2.480 Euro'dan az, %75'i ise 2.480 Euro'dan fazla kazandığı görülür. Aynı dağılıma göre nüfusun %75'i 11.600 Euro'dan az, %25'i ise 11.600 Euro'dan fazla kazanmakta.

Dünya Bankası 2018 yılı verilerine göre, Finlandiya'da kişi başına düşen satın alma gücü paritesi 48.417 USD'dir ve bu değerle dünyada 21. sırada Finlandiya yer alır.

Finlandiya'nın aylık asgari ücreti, ABD doları para birimine göre 2.600 $ yani 22.226 TRY'dir. Buna göre, asgari ücret miktarı bakımından Finlandiya dünyada 64. sırada yer alır. Yıllık asgari ücret oranına göre ise Finlandiya tüm ülkeler arasında %32'lik dilimdedir.

Finlandiya'da bir saatlik asgari ücret ise 13,8 Euro'dur. Ortalama bir saatlik ücret ise 27 Euro'dur. Asgari ücretle çalışan bir işçi için aylık ortalama 160 saatlik bir çalışma süresi dikkate alındığında, saatlik kazanç ortalama olarak 12,5 Euro'dur.

Finlandiya'da ortalama maaş aylık 4.320 Euro'dur.Finlandiya'daki maaş dağılımına bakıldığında eğitim seviyesi, cinsiyet, deneyim ve çalışılan sektör arasındaki farkların, aylık kazanca ciddi bir etkisi olduğu görülür.

İki ila beş senelik iş deneyimine sahip işçiler, yeni ve genç çalışanlardan ortalama olarak %32 daha fazla kazanır. Beş seneden fazla deneyime sahip olan profesyonel işçiler ise beş sene veya daha az iş deneyimine sahip olanlardan ortalama olarak %36 daha fazla kazanır.

Finlandiya ülkesinde erkek çalışanlar, tüm sektörlerdeki kadınlardan ortalama olarak %4 daha fazla kazanır.

Finlandiya'da çalışan insanların maaşlarında ortalama olarak her 16 ayda bir yaklaşık %8'lik bir zam miktarı gözlemlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş