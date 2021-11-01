Son yıllarda Finlandiya, eğitim sistemi ve yaşam standartları ile sıkça kendinden bahsettiriyor. Birçok insan rahat yaşam şartları sebebiyle Finlandiya'ya yerleşme hayali kuruyor. Peki Finlandiya'da asgari ücret ne kadar? Sizler için araştırdık...



Finlandiya eğitim kalitesi, yaşam standartları, eğlence ve iş imkanları, ekonomisi, kabul edilebilir nüfusu, doğası ve teknolojik girişimleriyle dünyadaki insanların gözünü diktiği bir ülke. Birçok insan Finlandiya'ya yerleşme hayalleri kuruyor. Peki gelin Finlandiya'da maaşların nasıl olduğuna birlikte bakalım...

Finlandiya'da asgari ücret ne kadar?

Finlandiya ülkesinde aylık maaşlar en düşük maaş olan 1.190 Euro ile en yüksek ortalama maaş olan 20.900 Euro arasında değişir. Ortalama maaş ise 4.320 eurodur. Maaş dağılımına bakıldığında, nüfusun %25'i 2.480 Euro'dan az, %75'i ise 2.480 Euro'dan fazla kazandığı görülür. Aynı dağılıma göre nüfusun %75'i 11.600 Euro'dan az, %25'i ise 11.600 Euro'dan fazla kazanmakta.

Dünya Bankası 2018 yılı verilerine göre, Finlandiya'da kişi başına düşen satın alma gücü paritesi 48.417 USD'dir ve bu değerle dünyada 21. sırada Finlandiya yer alır.

Finlandiya'nın aylık asgari ücreti, ABD doları para birimine göre 2.600 $ yani 22.226 TRY'dir. Buna göre, asgari ücret miktarı bakımından Finlandiya dünyada 64. sırada yer alır. Yıllık asgari ücret oranına göre ise Finlandiya tüm ülkeler arasında %32'lik dilimdedir.

Finlandiya'da bir saatlik asgari ücret ise 13,8 Euro'dur. Ortalama bir saatlik ücret ise 27 Euro'dur. Asgari ücretle çalışan bir işçi için aylık ortalama 160 saatlik bir çalışma süresi dikkate alındığında, saatlik kazanç ortalama olarak 12,5 Euro'dur.

Finlandiya'da ortalama maaş aylık 4.320 Euro'dur.Finlandiya'daki maaş dağılımına bakıldığında eğitim seviyesi, cinsiyet, deneyim ve çalışılan sektör arasındaki farkların, aylık kazanca ciddi bir etkisi olduğu görülür.

İki ila beş senelik iş deneyimine sahip işçiler, yeni ve genç çalışanlardan ortalama olarak %32 daha fazla kazanır. Beş seneden fazla deneyime sahip olan profesyonel işçiler ise beş sene veya daha az iş deneyimine sahip olanlardan ortalama olarak %36 daha fazla kazanır.

Finlandiya ülkesinde erkek çalışanlar, tüm sektörlerdeki kadınlardan ortalama olarak %4 daha fazla kazanır.

Finlandiya'da çalışan insanların maaşlarında ortalama olarak her 16 ayda bir yaklaşık %8'lik bir zam miktarı gözlemlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.