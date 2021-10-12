Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Finlandiya gelmektedir. Finlandiya’da çalışmak veyahut Finlandiya’da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Finlandiya’da asgari ücret ne kadar? Finlandiya’da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Finlandiya’da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Finlandiya’da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Finlandiya’da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Birçok kişi diğer ülkelerin asgari ücret miktarlarını merak etmektedir. Asgari ücret miktarı merak edilen ülkelerin başında Finlandiya gelmektedir. Finlandiya'da çalışmak veyahut Finlandiya'da asgari ücret ile çalışan vatandaşların yaşam standartlarını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Peki Finlandiya'da asgari ücret ne kadar? Finlandiya'da asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Finlandiya'da saatlik çalışma ücreti ne kadar? Finlandiya'da yıllara göre asgari ücret değişimi nedir? Finlandiya'da asgari ücret ile çalışan sayısı ne kadardır? Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Hayat standartları birçok Avrupa ülkesine göre yüksek olan Finlandiya, asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına bu noktada uygun bir maaş imkanı sunmaktadır. Ulusal Para Fonu tarafından açıklanan verilere göre Finlandiya, kişi başına satın alma gücü paritelerinde 2020 itibari ile 19.sırada 49,334 puan ile yer almaktadır. Diğer Avrupa ülkelerine göre yüksek bir satın alma gücüne sahip olan Finlandiya, Türkiye'den de daha fazla bir alım gücüne sahiptir.

Finlandiya'da Avrupa ülkelerinden farklı bir çalışma sistemi anlayışı vardır. 2020 yılı itibari ile işçiler haftanın sadece dört günü ve 6'şar saat çalışmaktadır. En son verilere göre, Finlandiya'da saatlik çalışma ücreti 17 Euro'dur. Günlük 6 saatlik çalışma süresinden sonra çalışılan her vakit mesai olarak sayılmaktadır ve işçilerin bu noktada mesaileri titiz bir şekilde ödenmektedir.

Finlandiya'da çalışma saatleri nasıldır?

Finlandiya birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak esnek çalışma saatleri kullanan ülkelerden biridir. Birçok kurumda çalışma saatleri günlük 6 saat olarak belirlenmiştir.

Diğer meslek gruplarında maaşlar ne kadar?

Finlandiya'da ortalama maaş; 2168 €

Finlandiya'da muhasebeci maaşı; 2948 €

Finlandiya'da sekreter maaşı; 1734 €

Finlandiya'da ofis asistanı maaşı; 1907 €

Finlandiya'da çiftçi maaşı; 1279 €

Finlandiya'da balıkçı maaşı; 1756 €

Finlandiya'da veteriner hekim maaşı; 4032 €

Finlandiya'da araba tamircisi maaşı; 2450 €

Finlandiya'da oto elektrikçi maaşı; 2623 €

Finlandiya'da finans danışmanı maaşı; 4032 €

Finlandiya'da duvarcı maaşı; 1973 €

Finlandiya'da inşaat işçisi maaşı; 1907 €

Finlandiya'da mimar maaşı; 3512 €

Finlandiya'da vinç operatörü maaşı; 3100 €

Finlandiya'da mühendis maaşı; 4076 €

Finlandiya'da elektrik mühendisi maaşı; 4098 €

Finlandiya'da makine mühendisi maaşı; 3707 €

Finlandiya'dan inşaat mühendisi maaşı; 3816 €

Finlandiya'da kaynakçı maaşı; 2745 €

Finlandiya'da çatı ustası maaşı; 1778 €

Finlandiya'da tamirci maaşı; 2623 €

Finlandiya'da resepsiyonist maaşı; 1604 €

Finlandiya'da İngilizce öğretmeni maaşı; 2797 €

Finlandiya'da öğretmen maaşı; 3013 €

Finlandiya'da tercüman maaşı; 2644 €

Finlandiya'da çevirmen maaşı; 2905 €

Finlandiya'da diş hekimi maaşı; 8586 €

Finlandiya'da doktor maaşı; 6981 €

Finlandiya'da hemşire maaşı; 3555 €

Finlandiya'da ambulans personeli maaşı; 1994 €

Finlandiya'da aşçı maaşı; 1669 €

Finlandiya'da garson maaşı; 1257 €

Finlandiya'da avukat maaşı; 5247 €

Finlandiya'da mutfak çalışanı maaşı; 1149 €

Finlandiya'da temizlik işçisi maaşı; 1452 €

Finlandiya'da hizmetçi maaşı; 1322 €

Finlandiya'da elektrikçi maaşı; 2731 €

Finlandiya'da makine operatörü maaşı; 2472 €

Finlandiya'da CNC operatörü maaşı; 1973 €

Finlandiya'da bebek bakıcısı maaşı; 1149 €

Finlandiya'da çocuk bakıcısı maaşı; 1951 €

Finlandiya'da yaşlı bakıcısı maaşı; 1604 €

Finlandiya'da kasiyer maaşı; 1149 €

Finlandiya'da kamyon şoförü maaşı; 1973 €

Diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Avrupa ülkelerinde 2021 verilerine göre brüt asgari ücret miktarı şöyledir;

Lüksemburg 2202 Euro

İrlanda 1724 Euro

Hollanda 1685 Euro

Belçika 1626 Euro

Almanya 1614 Euro

Fransa 1555 Euro

İspanya 1108 Euro

Slovenya 1024 Euro

Malta 785 Euro

Portekiz 776 Euro

Yunanistan 758 Euro

Litvanya 642 Euro

Slovakya 623 Euro

Polonya 614 Euro

Estonya 584 Euro

Çekya 579 Euro

Hırvatistan 563 Euro

Letonya 500 Euro

Romanya 458 Euro

Macaristan 442 Euro

Türkiye 392 Euro

Bulgaristan 332 Euro

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.