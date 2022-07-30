Fındık neye iyi gelir? Fındığın faydaları neler? Fındığın kalorisi nedir?

Fındık, huşgiller familyasından Corylus cinsini oluşturan çalı ve ağaç türü olarak bilinmektedir. Fındık, ılıman iklimlerde yetiştirilmektedir.Fındık besini Türkiye, Azerbaycan, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, İspanya’nın güney tarafında ve Gürcistan bölgelerinde üretimi yapılmaktadır. Fındığın besin değeri oldukça yüksektir ve faydaları ise çok çeşitlidir. Fındığın faydaları ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik.Fındık neye iyi gelir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Fındığın zararı var mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Fındık Nelere İyi Gelir?

Şifa deposu olan fındık,ateş,soğuk algınlığı, kan dolaşımının iyi bir şekilde çalışmasına fayda sağlar. Ayrıca anemi riskini azaltır, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine iyi gelen mucizevi bir besindir.

Fındığın Faydaları

Kalp krizi riskini önler.

Metabolizmayı çalıştırdığı ve bağırsak hareketlerini hızlandırır.

Kemik erimesini önler.

Eklem ağrılarını dindirir.

Kanser önleyici ve hücre yenileyici özellikleri vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan şekeri seviyesini düzenler.

Kolesterolü dengeler.

Yaşlanmayı geciktirir ve cildi güzelleştirir.

Fındık strese, depresyona, anksiyete karşı olumlu sonuçlar verir.

Fındığın Zararı Var Mı?

Fındığın zararı var mı? Mucizevi bir besin ürünü olan fındığın, faydaları olduğu gibi aşırı tüketiminde de bazı zararları bulunmakta. Fındık, yağ ve besin değeri olarak çok zengin bir kuruyemiş olduğu için fazla tüketilmesi sonucu kilo alımına sebep olur. Ayrıca yüksek tansiyon hastalarının günde bir avuç fındık alımını geçmemeleri gerekmektedir.

Fındığın kalorisi Nedir?

Fındığın kalorisi ne? 1 Avuç fındık 151 kaloridir. 1 Adet fındığın kalorisi ise 13 kaloridir. Fındığın 100 gramında 628 kalori bulunmaktadır. Fındığın besin değeri ise;100 gramı 16.7 gram karbonhidrat, 14.95 gram protein, 60. 75 gram yağ, 9.7 gram lif içermektedir.

Fındık Zayıflatır mı?

Fındık küçük ve sert kabuklu bir meyve ve tohumudur. Şifa deposu olan fındık besini hakkında diyet yapanlar fındık kilo aldırır mı? sorusunun cevabını merak etmekte. Bol miktarda yağ, lif ve proteine sahip olan fındık, tok tutucu bir besindir. Bu özelliği ile kilo vermenize fayda sağlar. Fakat gereğinden fazla fındık tüketir iseniz ters etki yaparak kilo almanızı sağlar.