Fındık kabuğu kanserli hücre oluşumunu önlüyor

Yüzyıllardır tüketilen fındık kozmetik ve ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılıyor. Peki fındığın vücuda ne gibi bir faydası var? Fındık kabuğunda ne gibi bir fayda var? Sizler için araştırdık...



Yüksek yağışa ihtiyaç duyan fındığın doğada birçok çeşidi mevcuttur. İçeriğinde doymamış yağ asitleri, fito kimyasallar, lif ve E vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de vardır. Fakat fındığın fazla tüketimi kilo almaya sebep olabilir. Bazı insanlar da mide ağrısı, ciltte kaşıntı, boğazın tahrişi gibi alerjik reaksiyonlara da neden olur. Ülkemizde fındık üretimi Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin gibi şehirlerimizde yapılır.

Fındığın bilimsel adı "Betulaceae"dir. Huşgiller familyasına ait olan "Corylus" cinsini oluşturan çalı ve ağaç türlerinde yetişmektedir. Mart ve Nisan aylarında yeşerme başlar.

Fındığın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Günde bir avuç tüketilen fındık vücudun ihtiyacı olan enerjinin yüzde 100'ünü sağlar. Çiğ fındık cilt ve sindirim için de oldukça yararlıdır.

İşlem görmemiş çiğ fındık protein, antioksidan, karbonhidrat, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin, pantotenik ve çinkodan zengindir.

Çiğ fındık damar duvarlarını korur, tıkanmayı önler ve bunun sonucunda da kalp damar hastalıklarının önüne geçer. Ayrıca E vitamini içeriği sayesinde kalp krizi riskini azaltır.

Sindirimin daha sağlıklı işlemesi için liflere ihtiyacı vardır. Bu sayede midede öğütme daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Bağırsakların daha iyi çalışması sonucunda ishal ve kabız gibi hastalıkların yanı sıra kanser gibi ciddi sağlık problemlerini önler. Lif yalnızca sindirimi değil, kan şekerini de dengeleyerek diyabet riskini ortadan kaldırır.

Yüksek antioksidan vücuttaki zararlı hücreleri atar ve diğer hücrelerin sağlığını korur ve yaşlanmayı azaltır. Ayrıca vücuda giren UVA / UVB gibi zararlı ışınların ortaya çıkarma ihtimali olan deri hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Çiğ fındık cildin parlaklığını ve canlılığını sağlar, daha dinç ve genç görünüm sağlar.

Fındık kabuğunun ne gibi bir faydası var?

Fındık kabuğu kanserli hücrelerin oluşumunun önüne geçen Paclitaxel ve diğer taxanes türevleri barındırır. Bu maddeler sayesinde kanser ilaçlarına fındık kabuğu ham madde olarak ilave edilir. Ayrıca E vitamini içeren fındık kabuğu kaynatılarak cilt bakım ürünlerine de eklenmektedir. Erken yaşlanmayı önleyen fındık kabuğu A ve C vitaminlerinin yüzde 70'ini karşılar. Fındık kabuğu kaynatılıp suyu tüketilirse bağırsak florasını dengeler. Kan değerlerini dengeler ve kalp, damar hastalıklarının önüne geçer.

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