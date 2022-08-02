Filiz Sert kimdir? Filiz Sert olayı nedir? Filiz Sert yalan mı söyledi YKS belgesi sahte mi? YKS'de kaçıncı oldu, dereceye girdi mi? Filiz Sert kaç puan aldı?

Filiz Sert kimdir? Filiz Sert olayı nedir? Filiz Sert yalan mı söyledi YKS belgesi sahte mi? Filiz Sert YKS'de kaçıncı oldu, dereceye girdi mi? Filiz Sert kaç puan aldı? Liseyi dışardan bitirdiğini be 3.5 ayda hazırlandığı YKS sınavında eşi ağırlık alanından 492,62 puan alarak 1671’inci olduğunu söyleyen ve belge gösteren Filiz Sert'in belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı. Kendisine ulaşılan Filiz Sert YKS sonuç açıklama sayfasına girilmesi teklifine 'TC numaramı unuttum' diyerek karşı çıktı. Yaşanan gelişmelerden sonra Filiz Sert'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Filiz Sert kimdir? Filiz Sert olayı nedir? Filiz Sert YKS'de kaçıncı oldu, dereceye girdi mi? Filiz Sert'in belgesi sahte mi? Filiz Ser kaç puan aldı? Liseyi dışardan bitirdiğini be 3.5 ayda hazırlandığı YKS sınavında eşi ağırlık alanından 492,62 puan alarak 1671'inci olduğunu söyleyen ve belge gösteren Filiz Sert'in belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı. Kendisine ulaşılan Filiz Sert YKS sonuç açıklama sayfasına girilmesi teklifine "TC numaramı unuttum" diyerek karşı çıktı. Yaşanan gelişmelerden sonra Filiz Sert'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Sert YKS sınavında dereceye girdiğini belirtmişti. 26 yaşındaki Sert liseyi uzaktan bitirdiğini ve YKS'ye 3.5 ay hazırlandığını ifade etti. Filiz Sert gece gündüz çalışarak eşit ağırlıkta 492,62528 puan alarak, 3 milyon 243 bin 425 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye 1671'incisi olduğunu söylemişti. Ancak gelen bir ihbar üzerine Filiz Sert'in belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Filiz Sert kimdir?

Filiz Sert Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşıyor. 26 yaşında olan ve 2 çocuk annesi olan Filiz Sert liseyi dışrıdan bitirdi. 3.5 ayda YKS'ye hazırlandığını iddia eden Filiz Sert'in belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı. Tüm Türkiye'yi inandıran Filiz Sert konu karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

Sert, ilkokulu kırsal Yeşil Mahallesi'nde, ortaokulu ise taşımalı olarak komşu mahalle Çortak'taki Ömer-Nimet Kahraman Ortaokulu'nda tamamladığını söyledi. Ailesinin maddi imkanları olmadığı için liseye gidemeyen Sert, 2 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kayıt yaptırdığı açık liseyi ise 1,5 yılda bitirdiğini anlattı.

Filiz Sert basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söylemişti: " Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip memur olmak istiyordum. Yine arkadaşımın tavsiyesiyle kendimi denemek için Üniversite sınavına girdim. 3,5 ay boyunca gece-gündüz sınava hazırlandım. Sınava girerken kazanacağımı düşünüyordum. Böyle bir sonuç alacağım düşünmemiştim. Çok mutlu oldum ve sevindim. Arkadaşlarım da bu başarım nedeniyle mutlu oldu" dedi. Sert Hep savcı olmayı hayal ettiğini belirterek ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söylemişti.

Gerçek ortaya çıktı

Filiz Sert'in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar adının açıklanmasını istemeyen bir ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yetkilisi tarafından DHA'ya iletildi. Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert'in puanını incelediğini söyleyen görevli, “Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş” dedi.

Bu uyarının ardından DHA muhabirinin yeniden temas kurduğu Filiz Sert, elindeki belgenin gerçek olduğunu söyledi. TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM'nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise “TC numaramı hatırlamıyorum” diye geri çevirdi.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[11] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır. .