Filiz Senger kimdir? Süha Uygur kimle evlendi? Süha Uygur'un eşi kim? Nejat Uygur'un tiyatrocu çocuklarından Süha Uygur 17 yıllık hayat arkadaşı Filiz Senger ile dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Çift nikahlarına dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aile dostları ve büyükleri çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Filiz Senger kimdir? Süha Uygur kimle evlendi? Süha Uygur'un eşi kim? Nejat Uygur'un tiyatrocu çocuklarından Süha Uygur 17 yıllık hayat arkadaşı Filiz Senger ile dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Çift nikahlarına dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aile dostları ve büyükleri çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Suha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturdu. Ünlü çifti bu özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Filiz Senger kimdir?

Behzat Uygur'un ağabeyi, Süheyl Uygur'un da ikizi olan Suha Uygur, 64 yaşında hayat arkadaşı yapımıcı Filiz Senger ile evlendi. Filiz Senger ile Süha Uygur 17 senedir birliktelik yaşıyordu. Hayat arkadaşı olan çift 17 yıl sonra dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Büyük heyecan yaşayan Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "17 yıl sonra imzayı attık. Darısı bekar arkadaşlarımızın başına" mesajını yazdı.

Suha Uygur ve Filiz Senger'in nikahında Uygur kardeşler ve anneleri Necla Uygur da katıldı.