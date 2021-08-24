Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın neden yoğun bakıma alındı? Türk sinemasının güzel oyuncusu Filiz Akın geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Hayranlarını korkutan Filiz Akın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Akın'ın yoğun bakımdan çıktığı duyuruldu.

Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın neden yoğun bakıma alındı? Türk sinemasının güzel oyuncusu Filiz Akın geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Hayranlarını korkutan Filiz Akın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Akın'ın yoğun bakımdan çıktığı duyuruldu.

Yeşilçam'n başarılı oyuncularından Filiz Akın'ın yoğun bakım servisine kadlrıldığı haberi sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Filiz Akın'ın tedavisi yoğun bakımda devam etti. Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, 78 yaşındaki sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a döndü. Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın neden yoğun bakıma alındı?

Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl?

Filiz Akın'ın son olarak yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.

Filiz Akın neden yoğun bakıma alındı?

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Filiz Akın, sevenlerini korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncu, üç gün yoğun bakımda kaldı.

Filiz Akın kimdir?

Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın 2 Ocak 1943 yılında Ankara'da dünyya geldi. Filiz Akın Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur.

Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı olarak da tanınmaktadır. Sinema oyuncuları Türkân Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edilir.

Filiz Akın orta öğrenimini tamamladıktan sonra bir sehayat şirketinin Ankara acenteliğinde çalışmaya başladı. Gönderdiği fotoğrafıyla Artist mecmuasının 1962 yılındaki yarışmasını kazandı. Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul etti.[6] Böylece 13 yıl sürecek aktif oyunculuk kariyeri başladı. 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı-yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi. 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğdu. 1974 yılında Türker İnanoğlu'ndan boşanan Akın, Babaların Babası filmiyle 1975 yılında sinemaya veda etti.

Ekonomik gerekçelerle Kasım 1975 - Mayıs 1981 döneminde sahnede şarkıcılık yaptı. 1982 yılında Bubi Rubinstein ile evlenip Paris'e yerleşti. 14 yıl aradan sonra 1989 yılında Geçmiş Bahar Mimozaları dizisi için tekrar kamera karşısına geçti. 1992'de Güzelliklere Merhaba ile ilk kitabını yayınladı. 1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi. 1998-2002 yıllarında Paris sefaretinde bulundu. 2002'de yakalandığını öğrendiği nazofarenks kanserini ABD'de gördüğü tedavinin yanı sıra sevenlerinin iyi dilekleri ve dualarıyla yendi. Bu süreci ve sonucu 2005 yılında Hayata Merhaba ismiyle kitaplaştırdı. Gördüğü ağır kemoterapi ses tellerine zarar vererek sesinin değişmesine, ameliyata hazırlık işlemleri ise bir kulağında işitme kaybına yol açtı. İzleyen yıllarda kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli kampanyalara destek verdi, panellere katıldı. 2006'da Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine isimli 3. kitabını yayınladı. 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi için son kez, o da bir bölümlüğüne, kamera karşısına geçti. Kırkından sonra girdiği mutfak zaman içinde bir tutkuya dönüşünce 2013 yılında bu kez Lezzete Merhaba dedi.

2004-2007 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2008'de Kanal 1 televizyon kanalında Filiz Akın'la Sohbetler, 2009 yılında Habertürk kanalında Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri programını sundu.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Akın sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırmış, siyah saçlıların saltanatını yıkıp Türk sinemasında sarışın esas kadın sayfası açmıştır. Karakter derinliği taşıyan rolleriyle Gurbet Kuşları, Kader, Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç ve Memleketim, Akın'ın en beğenilen filmleri arasındadır.

Akın, Ankara Ekspresi filmiyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü göğüslemiş, özellikle 2000 yılından sonra pek çok onur ödülü almıştır.

Filiz Akın sinemada aktif olduğu yıllarda Türk Sinemasının en iyi giyinen oyuncusu unvanına sahip olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.