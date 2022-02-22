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TIMETURK / GENEL / FIA-ETCR Türkiye yarışı ne zaman? Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası nerede yapılacak?

FIA-ETCR Türkiye yarışı ne zaman? Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası nerede yapılacak?

FIA-ETCR Türkiye yarışı ne zaman? Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası nerede yapılacak? Fosil yakıtlı otomobillerin yerini yavaş yavaş elektrikli otomobiller almaya başlıyor. Otomobil yarışları da gelişen teknolojiye ayak uyduruyor. Elektrikli otomobil yarışlarının bir ayağı da 2022 yılında Türkiye'de yapılacak. FIA-ETCR Türkiye yarışını canlı izlemek isteyen yarış tutkunları yarışların ne zaman ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı.

2 Saat Önce
2022-02-22 19:09:28
FIA-ETCR Türkiye yarışı ne zaman? Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası nerede yapılacak?

FIA-ETCR Türkiye yarışı ne zaman? Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası nerede yapılacak? Fosil yakıtlı otomobillerin yerini yavaş yavaş elektrikli otomobiller almaya başlıyor. Otomobil yarışları da gelişen teknolojiye ayak uyduruyor. Elektrikli otomobil yarışlarının bir ayağı da 2022 yılında Türkiye'de yapılacak. FIA-ETCR Türkiye yarışını canlı izlemek isteyen yarış tutkunları yarışların ne zaman ve nerede yapılacağını araştırmaya başladı.

FIA Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın 2022'de bir ayağı da Türkiye'de olacak. FIA-ETCR tanıtım toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Haliç Tersanesi'nde düzenlendi. Bakan Varank, Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası'nın (FIA-ETCR) dünya çapında yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul'un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz." dedi. Bu eşsiz yarışı tribünden izlemek isteyen yarış severler FIA-ETCR Türkiye yarışı ne zaman hangi tarihrte yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

FIA-ETCR Türkiye yarışı ne zaman?

Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Şampiyonası yarışlarının Türkiye ayağı 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışlara binlerce kişinin izleyici olarak katılması bekleniyor.

Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası nerede yapılacak?

Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası FIA-ETCR 20-22 Mayıs'ta Interctiy İstanbul Park'ta koşulacak.

FIA ETCR -Dünya Şampiyonası 2022 Takvimi:

Fransa Pau-Ville Pisti, Fransa, 6-8 Mayıs
Türkiye Beyoğlu – Intercity İstanbul Park, Türkiye, 20-22 Mayıs
Macaristan Hungaroring, Macaristan, 10-12 Haziran
İspanya Jarama Pisti, İspanya, 17-19 Haziran
Belçika Zolder Pisti, Belçika, 8-10 Temmuz
İtalya Autodromo Vallelunga, İtalya, 22-24 Temmuz
Kore Inje Speedium, Güney Kore, 7-9 Ekim .

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