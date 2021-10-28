Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu? Denizli'den gelen korkunç bir cinayet haberi Türkiye'nin içini yaralamıştı. Şebnem Şirin adlı genç kız erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledildi. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Şebnem Şirin'in iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu iddia edildi.

Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu? Denizli'den gelen korkunç bir cinayet haberi Türkiye'nin içini yaralamıştı. Şebnem Şirin adlı genç kız erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledildi. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Şebnem Şirin'in iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu iddia edildi.

Denizli'den gelen korkunç bir cinayet tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin isimli genç bir kadın, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Olay sonrası Furkan Zıbıncı yakalanarak gözaltına alındı. Katledilen Şirin'in ünlü iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ortaya çıktı.

Fevzi Tokat kimdir?

Fevzi Tokat Denizli merkezli iş yapan bir iş insanıdır. Fevzi Tokat 1962 senesinde Pamukkale Şarapları firmasını kurdu. İş hayatına atılan Fevzi Tokat 1972 yılında kardeşi Yasin Tokat ile birlikte çalışmaya başladı. Pamukkale Şarapları, 50 yıl önce kurulduğunda yılda 100 bin litre şarap üretirken, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip oldu ve 3 milyon 500 bin litre şarap üretimi yaparak başta Fransa ve Almanya olmak üzere üretiminin yüzde 25'ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmeye başladı. Fevzi Tokat 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Ayrılmak istediği için öldürlümüş

Şebnem Şirin'in öldürülmesini araştıran ekipler ikili arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktığını belirledi. Olay yerinde iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.