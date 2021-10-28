DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin sevkiyatı durdurdu! Avrupa'da kriz kapıda
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?
'Muz yeme' olayı nedir? Muz yeme videoları neden çekildi?
Avrupa'da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde
181 maden sahası ihale edilecek
29 Ekim'de AVM'ler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Resmi tatillerde AVM'ler kapalı mı?
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Halk TV’de Ankara depremi
Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu?
Hindistan'da nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze testi
Bilim insanlarından uyarı: Arıların ortadan kaybolması gerçek bir kıyamete yol açabilir
Ankara'da Türkiye ile ABD arasında 'F-35' toplantısı
İran, Rusya’nın direnişine rağmen hava savunma sistemini o ülkeye konuşlandırdı
Özel sektör sağlık çalışanlarına (Başkentray, Marmaray, İzban) ücretsiz mi? Özel hastane sağlık personeline otobüs, metro, metrobüs bedava mı?
Rus askeri gözlemciden Bayraktar SİHA itirafı: Bunlarla başa çıkmak zor

TIMETURK / GENEL / Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu?

Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu?

Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu? Denizli'den gelen korkunç bir cinayet haberi Türkiye'nin içini yaralamıştı. Şebnem Şirin adlı genç kız erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledildi. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Şebnem Şirin'in iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu iddia edildi.

1 Saat Önce
2021-10-28 09:31:41
Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu?

Fevzi Tokat kimdir? Vahşide öldürülen Şebnem Şirin Fevzi Tokat'ın torunu mu? Denizli'den gelen korkunç bir cinayet haberi Türkiye'nin içini yaralamıştı. Şebnem Şirin adlı genç kız erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice katledildi. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Şebnem Şirin'in iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu iddia edildi.

Denizli'den gelen korkunç bir cinayet tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin isimli genç bir kadın, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Olay sonrası Furkan Zıbıncı yakalanarak gözaltına alındı. Katledilen Şirin'in ünlü iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ortaya çıktı.

Fevzi Tokat kimdir?

Fevzi Tokat Denizli merkezli iş yapan bir iş insanıdır. Fevzi Tokat 1962 senesinde Pamukkale Şarapları firmasını kurdu. İş hayatına atılan Fevzi Tokat 1972 yılında kardeşi Yasin Tokat ile birlikte çalışmaya başladı. Pamukkale Şarapları, 50 yıl önce kurulduğunda yılda 100 bin litre şarap üretirken, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahip oldu ve 3 milyon 500 bin litre şarap üretimi yaparak başta Fransa ve Almanya olmak üzere üretiminin yüzde 25'ini Avrupa Birliği ülkelerine ihraç etmeye başladı. Fevzi Tokat 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Ayrılmak istediği için öldürlümüş

Şebnem Şirin'in öldürülmesini araştıran ekipler ikili arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktığını belirledi. Olay yerinde iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş