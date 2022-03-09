Fetullah Gülen öldü mü? Fetullah Gülen öldü iddiası | Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen haberleri

Fetullah Gülen öldü mü? Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bir twit atıldı. Fakat haberlerin yalan olduğuna ilişkin açıklama hemen ardından geldi ve twit silindi. İşte son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi...

Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bir twit atıldı. Fakat haberlerin yalan olduğuna ilişkin açıklama hemen ardından geldi ve twit silindi. İşte son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi...

Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen öldü mü?

Fettulahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

Söz konusu iddia, New Jersey'de bulunan Tughra Books isimli kitap yayıncısının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bu twit bir taziye mesajı olarak yazılmıştı.

Mesajda, örgütü artık Gülen'in kara kutusu ve özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği de öne sürüldü.

Bazı kaynaklar ise Fethullah Gülen'e yakın hesapların hacklenerek böyle bir mesaj paylaştığını iddia etti ve yalanladı.

Geçtiğimiz aylarda FETÖ ele başı için zehirlendiği haberleri yayılmıştı. .