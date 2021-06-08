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FETÖ soruşturması: 26 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

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08.06.2021 09:37:16
FETÖ soruşturması: 26 gözaltı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı verildi
- 26 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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