FETÖ’nün suikast timine ceza yağdı

Cumhurbaşkanı'na suikast timinin, 'nitelikli yağma' davasında karar çıktı. Muğla'da görülen davada FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanı'na suikast timinin, 'nitelikli yağma' davasında karar çıktı. Muğla'da görülen davada FETÖ'cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 37 sanık SEGBİS sistemiyle katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibindeki polislerin silah, telsiz ve kimliklerini aldığı belirlenen 37 sanığa mağdur sayısınca, 15'er kez on sekizer yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar, daha önce "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber

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